Fundació Mediterrània rep al partit Extremeñistas

La reunió va servir per valorar futures línies de col·laboració

Actualitzada 31/01/2023 a les 07:29

Mare Terra Fundació Mediterrània va rebre aquest cap de setmana a una delegació del partit Extremeñistas, per presentar el treball de la Fundació i l'Escola de Natura, com a centre neuràlgic de l'educació ambiental. La reunió va servir per valorar futures línies de col·laboració. La seva voluntat és treballar conjuntament i compartir projectes i iniciatives positives per a Extremadura, que fomentin el desenvolupament econòmic i sostenible, de forma respectuosa amb el medi ambient i que siguin compatibles amb la conservació de la natura.Mare Terra Fundació Mediterrània treballa per fer front a la problemàtica social i ambiental, amb l'objectiu comú d'arribar al desenvolupament sostenible. Sota aquesta premissa, la fundació aposta per l'educació ambiental, la conservació de la natura i la cooperació internacional.