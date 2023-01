El cultiu de vinya tornarà a ocupar els terrenys pròxims al Pont del Diable

L'àrea de Medi Ambient iniciarà enguany el procés de contractació del projecte, que comprèn uns 750 metres quadrats

Actualitzada 30/01/2023 a les 20:07

«Hi ha diferents maneres de gestionar la massa forestal. Una seria recuperant el paisatge agrari del Camp de Tarragona, i que, alhora, aquests conreus serveixin de tallafocs.» La consellera de Medi Ambient, Eva Miguel, defineix així la idea d'una de les propostes emmarcades dins del projecte Greenbelt'26: la recuperació del cultiu agrari de vinya en la finca municipal del Parc Ecohistòric del Pont del Diable. L'Ajuntament de Tarragona iniciarà aquest any el procés de contractació per tal de fer-la realitat.

La intenció de l'àrea de Medi Ambient, que està acabant de definir la iniciativa al detall, és introduir vinyes en una àrea d'uns 750 metres quadrats. «Aquestes zones, que abans eren camps de conreu, estan abandonades i la massa boscosa les ha envaït», expressa Miguel.



El projecte compta amb un pressupost de 26.540 euros i està finançat amb fons europeus Next Generation, de la mateixa manera que les altres actuacions del Greenbelt'26, com la retirada de la plataforma del Miracle o la naturalització de la llacuna del parc de l'Anella Mediterrània.

Miguel subratlla la importància de donar continuïtat a la gestió d'aquest cultiu: «El 2026 s'acaba el fons Next Generation, però aquests conreus han de tenir un sentit i un manteniment més enllà. Quan fas un projecte, has de pensar com el seguiràs gestionant. Per aquest motiu estem intentant establir l'estratègia perquè tot plegat continuï després del 2026». Una de les claus de la incorporació de l'agricultura és que els camps també serveixin com a franja de prevenció d'incendis.

Pel que fa al manteniment, la regidoria de Medi Ambient està treballant en diferents alternatives a dur a terme amb altres institucions, com el Patronat Municipal de Turisme, interessat a participar en la iniciativa. «Volem vincular el conreu amb projectes de recerca que atorguin un valor afegit a la visita al Pont del Diable», comenta Miguel.

Tal com defensa el consistori, aquesta proposta s'executa com a experiència demostrativa. «Tant de bo poguéssim realitzar altres iniciatives en aquesta mateixa línia, a les terres fèrtils que tenim a la vora del Francolí i a l'Horta Gran, la qual cosa ens permetria caminar cap a una sobirania alimentària com a ciutat», argumenta Miguel.



Ara, l'àrea de Medi Ambient es focalitza en el seguit d'accions compreses en el Greenbelt'26, però no tanca la porta en un futur a afavorir el desenvolupament de l'activitat primària en altres zones de Tarragona. «Considerem que pot ser molt interessant, donada la situació d'emergència climàtica, que la regidoria de Medi Ambient camini cap aquí en els pròxims anys», posa de manifest la consellera. «Recuperar la imatge de paisatge agroforestal ens permet no només parlar de l'Anella Verda i la Blava, sinó també de l'Anella Groga», comenta.

A banda de l'agricultura, el consistori no abandona la idea de fomentar la recuperació de la ramaderia. «Són diferents estratègies des del punt de vista de la gestió forestal. Introduir la ramaderia al voltant del Pont del Diable és complex», explica Miguel. «Teníem localitzada la ubicació per generar l'estructura per poder estabular, perquè les cabres poguessin tenir un lloc segur», afegeix.



La inversió comprenia la rehabilitació d'un mas municipal i oferir un contracte atractiu perquè un pastor volgués desenvolupar la seva activitat. «Demanar a algú que ho deixi tot per venir a fer un experiment suposa un risc», assenyala Miguel, qui afirma que la proposta no va acabar executant-se a causa de la no aprovació dels pressupostos de 2022.

Greenbelt'26

La subvenció de 3,3 milions d'euros per al Greenbelt'26 permetrà fer diferents accions de renaturalització al voltant de la ciutat, com eliminar estructures artificials de la platja Llarga amb la finalitat d'afavorir la restauració dunar o fomentar la biodiversitat al Parc de la Muntanyeta del barri de Sant Pere i Sant Pau.

L'Anella Mediterrània, el Miracle o el riu Gaià són alguns dels indrets en els quals es faran intervencions, així com a l'entorn del Pont del Diable, on també s'ordenaran camins i vies d'accés al Parc Ecohistòric i es restauraran sols erosionats a dreta i esquerra de l'aqüeducte de les Ferreres. A més a més, es propiciarà l'aclarida del Comellar de Mas d'en Granell i les torrenteres de Sant Pere i Sant Pau, amb la intenció d'establir franges boscoses de major resiliència i potencial ecològic.