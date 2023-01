«El càncer s'ha d'erradicar mitjançant la investigació»

Fede Adan assegura que s'està treballant per arribar a un 70% de supervivència a aquesta malaltia al 2030

Actualitzada 30/01/2023 a les 21:13

— A la província, es van diagnosticar gairebé 5.000 casos de càncer durant el 2022. Es preveu que al 2030 s'arribi a una incidència de 5.800 casos. S'està treballant per arribar aquell mateix any a un 70% de superació d'aquesta malaltia, que actualment es troba en un 50%. A Tarragona, de cada 100.000 habitants, 600 són diagnosticats de càncer. Els de més incidència són el de còlon, de pròstata, de mama i de pulmó.

— Quin és l'objectiu de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC)?

— Donar aixopluc i ajudar als pacients de càncer, així com a les seves famílies. Des de la nostra seu, situada a l'avinguda Roma, 6, oferim diferents serveis professionalitzats per donar atenció a aquestes persones. Tenim fisioterapeutes pels qui necessiten fer activitats físiques, també psicòlegs que donen acompanyament emocional i treballadores socials que s'encarreguen d'identificar quins són els malalts més vulnerables i ajudar-los d'una manera més global en la seva vida.

— Quina és la necessitat que més requereixen els malalts?

— La primera i la més fonamental és l'acompanyament, quan et diagnostiquen càncer suposa un cop molt fort i un gran canvi en el seu dia a dia.

— Com va afectar la pandèmia a la detecció del càncer?

— Des de l'àmbit sanitari de Catalunya s'envia a aquelles persones, que estan dins del col·lectiu de risc, una notificació perquè facin un cribratge. Molta gent, en aquests darrers anys, no ho ha fet a conseqüència de la covid. Molts preferien quedar-se a casa per evitar contagiar-se, alguns tenien por d'anar als centres hospitalaris. El cribratge s'ha disminuït molt i estem intentant tornar a la normalitat és fonamental que es faci perquè una malaltia d'aquest tipus, agafada a temps, té un pronòstic molt millor que una que ja està avançada.

— Fa falta més conscienciació de la societat respecte a la detecció precoç del càncer?

— Sí. Una de les activitats que fem són xerrades informatives, en entitats, associacions o empreses. És crucial que la gent sigui conscient de l'existència del càncer i sàpiguen que el resultat d'aquesta malaltia és molt diferent en funció de si s'agafa de forma prematura o tardana, quan ha tingut més recorregut del que hagués pogut tenir si s'hagués fet un cribratge inicial.

— És important invertir en la investigació del càncer.

— Una de les principals potes de l'AECC és aquesta. Tenim una Fundació, que l'any passat va fer 50 anys i que té l'objectiu de subvencionar projectes. La setmana passada vam concedir una beca de 150.000 euros a una recerca sobre com pal·liar els efectes de la radioteràpia en els càncers de mama, dirigida pel doctor Jorge Joven, de l'Institut Pere Virgili de la URV. Animem als investigadors de Tarragona a presentar els seus projectes.

— Quin missatge té per a la ciutadania?

— Les portes de l'AECC estan sempre obertes. No només pels malalts, sinó també per aquells qui vulguin venir com a voluntaris, que sempre en fan falta. Fem moltes activitats com caminades, curses, xerrades... Hi ha professionals que les organitzen, però necessitem gent que vulgui aportar el seu granet de sorra.