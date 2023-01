Santiago Castellà pren possessió com a nou subdelegat del Govern a Tarragona

Castellà ha destacat el seu compromís amb les empreses del territori per «transformar el teixit productiu i fer-lo més competitiu»

Actualitzada 30/01/2023 a les 16:18

La delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay, ha presidit aquest matí la presa de possessió de Santiago Castellà com a nou Subdelegat del Govern a Tarragona. Castellà es va incorporar a la Subdelegació el passat dia 11 de gener.Gay ha posat en valor que l'obra de govern s'ha de fonamentar en «la igualtat real d'oportunitats y la garantia de justícia social» i ha destacat la «cogovernança» entre administracions com a base per entomar els reptes, com l'habitatge, el treball, la salut o el control de preus dels productes de primera necessitat. En aquest sentit, s'ha posat a disposició del nou subdelegat a Tarragona per aquest «repte majúscul» que assumeix.Durant el seu parlament, Santiago Castellà ha destacat que «el meu objectiu serà acompanyar a totes les empreses de Tarragona per a que participin dels fons Next Generation. Aquest serà un any decisiu per al nostre futur. S'han mobilitzat tots els recursos públics possibles d'Europa per a transformar el nostre teixit productiu i fer-lo més competitiu, amb més capacitat de generar valor afegit i per a incorporar talent, innovació, i coneixement. Anem a viure plegats un any apassionant que transformarà el nostre territori, elevant el nivell de vida i les oportunitats de totes i tots».Santi Castellà, de 55 anys, ha estat Senador durant la XIII legislatura, ocupant la vicepresidència primera de la Comissió Constitucional del Senat, i va ser portaveu de Funció Pública. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i en Ciències Polítiques per la UNED, és professor titular de Dret Internacional Públic i relacions Internacionals de la URV. Va ser degà de la Facultat de Dret entre 2003 i 2006 i vicerector de Relacions Externes entre 2006 i 2010.