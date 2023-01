Més de 500.000 persones proven un joc de la URV

Al joc s'hi presenten a l'atzar paraules existents en català i paraules inventades i el jugador només ha de decidir si existeixen o no

Actualitzada 30/01/2023 a les 17:48

Investigadors del Grup de Recerca en Psicolingüística de la URV van llençar l'any 2019 una aplicació que permet mesurar en menys de cinc minuts les paraules que coneixen els parlants catalans. Quatre anys més tard, el joc ja disposa de més de 500.000 partides disputades.

L'aplicació té forma de joc i s'hi presenten a l'atzar paraules existents en català i paraules inventades. El jugador només ha de decidir si la paraula existeix o no. L'objectiu dels investigadors és mesurar el vocabulari dels parlants del català i, a partir d'aquí, desenvolupar eines com proves estandarditzades de vocabulari o mesures objectives de la complexitat de la llengua, entre d'altres. El joc està dirigit a tots els parlants del català, sigui quina sigui la variant del català que parlin, i visquin on visquin. A més, està dirigit tant a parlants nadius com a aprenents del català com a segona llengua.

La partida dura cinc minuts i en finalitzar-la es coneixen al moment els resultats, que permeten al jugador tenir una estimació del percentatge de paraules que coneix del català, així com comparar el seu nivell de coneixement amb el de la resta de la població. D'aquesta manera, si l'usuari comparteix la puntuació obtinguda a les xarxes socials es pot reptar amb amics, familiars i coneguts, a veure quantes paraules coneix cadascú i col·laborar a més en la difusió del projecte.

El joc es planteja com una oportunitat per conèixer noves paraules, ja que, quan acaba la partida, l'aplicació ofereix la possibilitat de consultar les paraules que s'han fallat al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC2). Es poden fer tantes partides com es vulgui per provar de millorar la puntuació, i el joc és accessible tant des d'ordinadors personals com des de dispositius mòbils. La informació recollida es desarà de forma anònima, únicament amb finalitats científiques.

Els impulsors d'aquest estudi són els investigadors Roger Boada, Marc Guasch i Pilar Ferre, del Grup de Recerca en Psicolingüística de la URV, que han col·laborat en aquest estudi amb Jon Andoni Duñabeitia, director del Centro de Ciencia Cognitiva (C3) de la Universidad de Nebrija, que ja havia desenvolupat iniciatives similars en altres llengües.