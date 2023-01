L'aplicació Epp! registra el 90% de les 14.102 incidències rebudes a Tarragona el 2022

La ciutat consolida aquest mètode com a principal via d'entrada per part de la població. L'any passat, va ajudar a gestionar 12.630 problemes de neteja, mobles abandonats, pintades i altres

L'aplicació Epp! s'ha consolidat com la principal via d'entrada d'incidències a la via pública a Tarragona. El departament de Neteja, encarregat de registrar les alertes comunicades per la població a través de les diferents maneres habilitades, va rebre un total de 14.102 durant el 2022, 12.630 de les quals van ser mitjançant l'Epp! És a dir, un 89,56% del total. Notificacions sobre mobles abandonats, neteja viària, residus fora dels contenidors, pintades als edificis municipals... L'aplicació permet a la ciutadania notificar, de manera anònima, qualsevol mena d'incidència a la via pública, adjuntar la fotografia i la geolocalització i fer un seguiment del tràmit.

«L'Epp! permet que no només hi hagi cinc inspectors al carrer, sinó que n'hi hagi milers», expressen des del departament de Neteja sobre la importància que tothom tingui accés a l'aplicació. A més, el seu ús ha augmentat de manera gradual al llarg del temps. Des del 2018, la xifra d'incidències que ha permès abordar s'ha incrementat un 118%.

Els tècnics encarregats de gestionar els avisos rebuts són els encarregats de traslladar-los al departament corresponent i de notificar a l'usuari la seva resolució. Tanmateix, de vegades hi ha qüestions que Neteja no pot tramitar perquè s'ha de fer a través d'una altra via, com és el cas de peticions de nou mobiliari a la via pública o la denúncia d'una furgoneta mal aparcada. Les tècniques, en aquesta situació, envien una resposta derivant el ciutadà al lloc pertinent. «Abans, aquestes Epp! es tancaven sense dir res, però ara es respon a tothom perquè no volem que la gent es quedi amb la sensació que no se l'atén, encara que no puguem fer res», indiquen des de Neteja.

Més enllà de l'Epp!, les xarxes socials, el correu electrònic i, sobretot, el Telèfon verd també són vies d'entrada d'incidències. El Telèfon verd acumula gairebé el 8% de les tramitades el 2022, un percentatge que equival a 1.097 alertes. No obstant això, el nombre de trucades totals puja fins a 9.962, ja que també serveix per resoldre dubtes i informar sobre la recollida selectiva, de voluminosos i altres. L'augment de l'ús de l'Epp! entre la població ha provocat que, alhora, es redueixin el nombre d'incidències que entren via Telèfon verd. Des de 2018, ha disminuït més de la meitat.

Diverses vegades, hi ha missatges que entren més d'una vegada perquè diferents usuaris han alertat del mateix problema. En aquest sentit, els tècnics de Neteja subratllen la importància de la coordinació interna. I també de la coordinació externa, ja que estan en contacte permanent amb la resta de departaments de l'Ajuntament de Tarragona o amb l'empresa adjudicatària del contracte de la neteja per tramitar totes les sol·licituds. Quan algú denuncia el desbordament d'un contenidor, per exemple, els tècnics truquen a FCC Medi Ambient. Quan hi ha una avaria a l'enllumenat, la traslladen a Enginyeria industrial. Quan es mouen rajoles al carrer, a la Brigada Municipal. Al seu torn, si és necessari, els departaments implicats deriven la demanda a les empreses encarregades per al servei de resolució. D'aquesta manera, l'Epp! i el Telèfon verd moltes vegades suposen l'inici d'un procés transversal. Neteja Pública i la Brigada són les àrees que reben el major nombre de sol·licituds.

Pel que fa a l'època de l'any en la qual més avisos es registren, les dades de 2022 assenyalen que el 63,6% es va produir entre els mesos de maig i octubre. «La calor a l'estiu fa que augmentin les trucades amb relació a plaques i episodis de males olors», posen de manifest des de l'àrea de Neteja. Alhora, el fet que la gent passi més temps al carrer i hi hagi més turistes també influeix en les xifres. En contrast, el desembre i el gener, en coincidència amb les festes nadalenques, és quan hi ha més demanda de recollida de voluminosos. El conseller de Neteja Pública, Jordi Fortuny, valora positivament les eines a l'abast de la població: «El servei tant de l'aplicació Epp! com del Telèfon verd, així com del personal a les deixalleries mòbils i els informadors en diverses campanyes que hem fet, són les eines més ben valorades i de més eficiència de cara al ciutadà».



El perill se situa al capdavant en l'ordre de prioritats

Els encarregats de gestionar les incidències al departament de Neteja compten amb un ordre de prioritats per tal de solucionar abans aquelles que considerin més necessàries. En primer lloc, situen les que comporten perill per a la ciutadania, com seria la retirada de vidres o xeringues. Alhora, no poder fer ús dels contenidors, sigui perquè estan desbordats o es troben en mala posició, també estaria al capdavant de la llista. Dins de la segona prioritat entrarien les recollides comercials o de voluminosos no resoltes.En aquesta línia, Neteja apunta que els mobles incontrolats van ser motiu, durant 2022, d'un total de 572 incidències, una més que la neteja viària. Contenidors saturats, residus a la via pública o excrements de coloms són algunes altres de les més significatives. Les pintades en edificis municipals, també. Des de l'administració local apunten que, en els darrers anys, han vist un augment de les sol·licituds per treure grafitis arreu de la ciutat mitjançant l'Epp! Quan l'immoble és municipal, es pot resoldre en menys de 72 hores. Però quan no ho és, es necessita autorització per part de l'afectat.