El Pretori i el Circ són els monuments més visitats a Tarragona i la Necròpolis, el que menys

Les visites al patrimoni de la ciutat durant el 2022 han augmentat un 44% respecte a l'any anterior i s'han apropat a les xifres prepandèmia

Actualitzada 29/01/2023 a les 21:09

Els monuments de Tarragona han tornat a la normalitat prepandèmica durant el 2022. En aquest darrer any, el conjunt patrimonial de la ciutat ha registrat una mica més de 700.000 visites, apropant-se als números del 2019, quan es va superar les 760.000. «Són unes xifres molt semblants a les d'abans de la irrupció de la covid, podem dir que el 2022 ha sigut l'any de la recuperació», confessa el conseller de Patrimoni, Hermán Pinedo. El conjunt del Pretori i el Circ ha estat el que més visites ha rebut, mentre que la Necròpolis Paleocristiana és el monument que menys n'ha registrat.

«Els monuments més freqüentats estan al voltant dels 180.000 visitants, que és una xifra espectacular», expressa Pinedo. És el cas del Pretori i el Circ, on s'han comptabilitzat fins a 185.541 visitants, 77.645 més respecte a l'any anterior, però sense arribar a les 224.545 persones que es van registrar durant el 2019. Aquesta situació es repeteix en tot el conjunt patrimonial de la ciutat, que va patir una davallada amb la pandèmia i, ara, està notant la tornada dels turistes a Tarragona. De fet, en el còmput general, les visites s'han incrementat un 44% respecte al 2021. Pel que fa al Pretori, cal destacar que enguany, l'Ajuntament de Tarragona destinarà 269.000 euros per restaurar la Sala del Sarcòfag d'Hipòlit.

El segon monument més freqüentat durant el darrer any ha sigut l'Amfiteatre, amb xifres semblants a les del Pretori i el Circ. En total, ha tingut 172.599 visites. La Maqueta de Tàrraco n'ha registrat 136.810, les Muralles, 127.579, i el Fòrum de la Colònia, 45.726. Per una altra banda, el conseller de Patrimoni destaca que «les cases han triplicat les visites, fet que garanteix un interès creixent pel patrimoni de la ciutat». Pinedo fa referència a la Casa Castellarnau i a la Casa Canals, que han rebut 18.004 i 14.653 visitants, respectivament. L'augment és clar respecte al 2019, quan només van tenir-ne 9.553 i 6.835.

El monument menys visitat

La Necròpolis Paleocristiana va ser el monument amb menys visitants durant el 2022, amb 7.386. Tot i això, són números molts positius, ja que s'han superat els 7.230 del 2019 i s'ha deixat enrere el gran descens que es va patir el 2020 amb només 3.163 visites. I és que durant aquell any, quan la pandèmia va deixar sota mínims el turisme a la ciutat, es va registrar una davallada del 76% en el patrimoni tarragoní. Cal recordar que encara estan pendents les obres per reformar l'edifici del Museu de la Necròpolis, perquè pugui tornar a obrir les portes després de 30 anys. Això podria donar un gran impuls a la Necròpolis, tot i que encara no hi ha data d'inici dels treballs per rehabilitar el Museu.

La conselleria de Patrimoni de l'Ajuntament celebra l'increment de visites que s'ha assolit en els monuments de la ciutat durant el 2022, signe inequívoc de la recuperació del turisme patrimonial. «Hem recuperat la normalitat i esperem que durant el 2023 es mantingui aquesta afluència de gent», desitja Pinedo, qui assegura que «Tarragona ha sabut adaptar-se molt bé després de la pandèmia i recuperar la tendència positiva amb el retorn del turisme».