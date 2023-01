El barri del Serrallo estrenarà les seves pèrgoles a mitjans del pròxim abril

Els treballs a la façana marítima, que guanyarà cinc zones d'ombra, s'iniciaran en un mes

Actualitzada 29/01/2023 a les 21:19

Les cinc noves zones d'ombra a la façana marítima del Serrallo seran una realitat a mitjan d'abril. Actualment, l'empresa adjudicatària, Izer Ingeniería y Economía, SL, està acabant de fabricar els elements de formigó i l'estructura metàl·lica de sis mòduls. Els treballs d'instal·lació de les pèrgoles i de les jardineres començaran la primera setmana de març, just un any després de l'anunci del projecte, a càrrec del Port de Tarragona.

La intervenció, emmarcada en el pla de millora de la façana marítima del barri mariner, té com a objectiu millorar l'estada, tant dels veïns com dels visitants, mitjançant la incorporació de pèrgoles de fusta, bancs i jardineres amb arbrat i plantes autòctones de baix consum hídric. La finalitat és generar un ambient natural i confortable creant més ombra en una zona molt exposada al sol, tal com apunta el Port de Tarragona. D'aquesta manera, es pretén oferir un espai per a la gent que vulgui estar al carrer els mesos d'estiu i que, alhora, permeti suportar les elevades temperatures.

A més a més, els mòduls seran mòbils, amb la idea de poder adaptar-los a l'evolució de l'activitat al Serrallo. El conjunt dels sis que s'instal·laran (de 8x4 metres quadrats) faran un total de 192 metres quadrats d'espai d'ombra, 64 menys que els projectats inicialment, ja que la proposta presentada el març de 2022 preveia posar vuit mòduls.

El Port ha invertit més d'1.150.000 d'euros en el pla de la façana marítima del Serrallo, 426.782,95 dels quals s'han destinat a la incorporació de mobiliari urbà per crear les àrees d'ombra esmentades. Segons va indicar l'expresident del Port, Josep Maria Cruset, el projecte es tracta d'una reivindicació veïnal. Tal com afegeixen des del Port, aquesta intervenció també reforçarà l'atractiu turístic i lúdic del Serrallo.

El pla de millora de la façana marítima del Serrallo també ha comptat amb la renovació del pantalà, finalitzada el passat setembre, i la creació de zones d'ombra, també, als parcs infantils del Moll de Costa. El passat juny es van instal·lar tendals que cobreixen entre el 40 i el 50% del total de la superfície de cadascun dels dos espais de joc. En total, són 217 metres quadrats de material flexible.