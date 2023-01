Jordi Gaya tornarà a ser cap de colla dels verds de Tarragona

Canvis en la junta tècnica i la junta directiva de la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau

Aquest diumenge ha tingut lloc l'Assemblea General Ordinària de la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, on s'ha materialitzat el canvi de les direccions de la junta tècnica i la junta directiva. Durant la reunió també es van repassar les gestions econòmiques, socials i tècniques de l'any 2022.David Lobo, que porta set anys com a cap de colla, ha estat l'encarregat de presentar l'última valoració tècnica de la darrera temporada castellera. Raúl de la Fuente, com a president sortint d'un equip que ha funcionat els darrers dos anys, ha presentat juntament amb el tresorer Juan Blanco, els números de l'exercici 2022 i els projectes realitzats aquest darrer any.Les noves juntes, que s'han presentat a la colla ja amb un projecte definit, han valorat positivament la feina i tasca realitzada en els equips anteriors i han presentat els seus projectes i els noms dels nous membres.La junta directiva estarà encapçalada per Frederic Arias com a president, Sergi Saureu com vicepresident econòmic, Ana Maria com a vicepresidenta social, Mònica Montoro com a secretària, Mª José Abilleira a l'àrea de Relacions Internes, Esteve Bou a l'àrea de rendiment casteller, Cesc Oliva com a Imatge i Comunicació i Ariadna Maña en una nova àrea de Sanitat i Igualtat.La junta Tècnica entrant, la guiarà en Jordi Gaya, que després de 7 anys tornarà a ser cap de colla dels verds de Tarragona, i comptarà amb dos sots cap de colla, la fins ara cap de canalla, Mar Pascual i en Carles Sirolla que havia estat també membre tècnic de canalla en temporades anteriors; el cap de canalla serà en Jordi Lobo i el cap de pinyes tornarà a ser l'Albert Casas.L'Assemblea ha finalitzat recordant que els assajos de canalla començaran el proper dia 3 de febrer, i el primer assaig general el 3 de març.