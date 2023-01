Adrià Calvet és nomenat nou cap de colla de la Jove de Tarragona

Yasmina Armesto és la nova presidenta

L'Assemblea General Ordinària de la Colla Jove de Tarragona va votar ahir favorablement a la candidatura encapçalada per Adrià Calvet com a cap de colla i Yasmina Armesto com a presidenta per a les pròximes dues temporades. Calvet i Armesto substitueixen Jordi Alomà i Sergi Crespo, respectivament, que estaven al capdavant de l'entitat des del novembre de l'any 2020. Per la seva banda, Calvet comptarà dins de l'equip tècnic amb Biel Altès i Laura Lloses, que s'encarregaran de l'equip de pinyes i de canalla, en una formació tècnica amb noms recuperats de temporades anteriors i també amb altres cares noves.

D'una altra banda, dins de la junta directiva i amb Armesto al capdavant, els de la camisa lila comptaran amb Laia Sanahuja a secretaria i Daniel Roig a tresoreria. A partir d'ara, la junta directiva es dividirà en tres àrees encapçalades per tres membres de la colla castellera tarragonina: Nacho Alcoceba, a l'àrea corporativa; Aida Martínez, a projecció; i Jan Magarolas, a comunicació. A més a més, Jordina Estopà i Manel Sanromà, com a vocals de relacions institucionals, i Irene Sabás, des de dinamització social, completaran la direcció de la Colla Jove. La llista exhaustiva de noms, càrrecs i equips ja es pot consultar íntegrament a la pàgina web de l'entitat (jovedetarragona.cat).

Alhora, l'Assemblea General Ordinària d'ahir va servir, també, per donar compte de l'estat econòmic de l'entitat i presentar els pressupostos per al 2023. Els liles engeguen els motors, d'aquesta manera, per a una nova temporada castellera que començarà el pròxim divendres 3 de març amb el primer assaig general, després de quatre mesos d'inactivitat castellera, al seu local del carrer de Cós del Bou, 23, a la Part Alta de la ciutat.