Tres ferits menys greus després que un cotxe s'hagi estampat contra una terrassa a Tarragona

El conductor ha donat positiu en el control d'alcoholèmia, segons la Guàrdia Urbana

Actualitzada 29/01/2023 a les 20:27

10 segons abans i no ho explico pic.twitter.com/si4GzPHGjm — Albert FC (@albert_fnt) January 29, 2023

Un cotxe que ha perdut el control s'ha endut part d'una terrassa d'un bar al carrer Ramón y Cajal de Tarragona, just a l'encreuament amb el carrer Alguer, des d'on venia el turisme. Segons apunta la Guàrdia Urbana, una de les rodes hauria rebentat contra una vorera fent que el vehicle xoqués contra un fanal i, posteriorment, fes un 'trompo', acabant enmig de la via. El conductor ha donat positiu en el control d'alcoholèmia.«Uns metres abans de la cantonada amb el carrer Alguer un cotxe ha fet un soroll d'accelerada junt amb una explosió (quan la roda ha rebentat). Han saltat un munt d'espurnes des de la roda davantera dreta i s'ha desviat contra una terrassa», comenta un usuari de Twitter que ho ha viscut de primera mà.Quatre unitats terrestres i una Unitat d'Intervenció i Suport (UIS) del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han traslladat fins al lloc, on han hagut d'atendre diverses persones. Tres persones han resultat ferides menys greus, dues per atacs d'ansietat i l'altra per un cop conseqüència del mateix accident. Dos homes han sigut traslladats a l'Hospital Santa Tecla i una dona a l'Hospital Joan XXIII. També, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat en aquest accident de trànsit.