Ha participat en una taula rodona en el marc de la convenció sobre àrees metropolitanes, en representació del sud de Catalunya

Actualitzada 29/01/2023 a les 11:32

El candidat de Junts per a l'alcaldia de Tarragona, Jordi Sendra, va participar en la Convenció Municipalista del partit a Girona. El polític va participar en una taula rodona dedicada a les àrees metropolitanes de Catalunya, en representació del sud del país.En el seu discurs va expressar que «més enllà de Sitges, hi ha vida», reivindicant el potencial econòmic, industrial, cultural i social de Tarragona. En la seva intervenció va fer una defensa aferrissada del talent del qual disposa la ciutat gràcies a la seva universitat, la Rovira i Virgili. També va defensar el model d'èxit que suposa la convivència entre el turisme i la indústria química i, que aquest encara ha de ser reforçat amb més seguretat.Sendra, també va fer referència que el conjunt del Camp de Tarragona suposa un total de 500.000 habitants i una part molt important del PIB del país. El candidat va assegurar que a Tarragona «sortim a guanyar i a governar per tots els ciutadans de Tarragona».