S'incendia una cinta transportadora de carbó al Port de Tarragona

El foc s'ha produït a les 4 de la matinada al Moll de Navarra

Actualitzada 29/01/2023 a les 10:49

Ensurt durant aquesta matinada al Port de Tarragona. Una cinta transportadora de carbó situada en un magatzem exterior de l'empresa Euroports al Moll de Navarra, al costat del d'Aragó, s'ha incendiat aproximadament a les 4.00 hores. La Policia Portuària ha detectat el foc i l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT) ha activat immediatament el Pla d'Autoprotecció (PAU) en Nivell 1.En un principi, una dotació dels Bombers del Parc Químic i dues dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc de l'incident per apagar l'incendi. Després, el dispositiu s'ha reforçat fins a arribar a les dues dotacions del Parc Químic, sis dels Bombers de la Generalitat i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).L'incendi ha estat controlat a les 5.20 hores i una part del dispositiu s'ha quedat a la zona per remullar l'espai afectat. A les 6 hores, una pala excavadora s'ha encarregat de remoure la pila de carbó per evitar que el foc revifi. Els equips d'intervenció s'han retirat dels molls d'Aragó i Navarra una hora després.El Port de Tarragona ja ha recuperat la normalitat i s'està investigant ara l'origen de l'incendi, que, de moment, es desconeix. La cinta transportadora presenta desperfectes per l'acció del foc. Afortunadament, no s'ha hagut de lamentar cap ferit.