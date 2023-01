Jordi Fortuny es fa militant d'ERC i referma el seu compromís amb el projecte del partit a Tarragona

També ho ha fet la tinenta de Lleida, Jordina Freixanet

Actualitzada 29/01/2023 a les 17:41

El tinent d'alcalde de Tarragona, Jordi Fortuny, juntament amb la de Lleida, Jordina Freixanet, s'han fet militants d'ERC aquesta setmana. Afirmen que «és el millor moment per al país i per a les capitals republicanes, a les portes d'unes eleccions municipals que han d'albirar un projecte de futur i renovar la il·lusió, la motivació i el projecte col·lectiu».Fortuny ha estat avalat per l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, i la diputada Raquel Sans. Ha expressat que «amb aquesta acció refermo el compromís amb ERC per continuar amb el canvi necessari a Tarragona. Necessari per capgirar les inèrcies de polítiques paralitzants».Freixanet, per la seva banda, ha estat avalada per la delegada del Govern a Lleida, Montse Bergés, i la tinenta d'alcalde de la Paeria de Lleida, Montse Pifarré. Ha posat èmfasi en el projecte de futur, declarant que «esperem ser útils al projecte de totes i contribuir, en la mesura de les nostres capacitats, a fer-lo més gran».Amb aquest gest, els tinents d'alcalde sumen esforços i s'afegeixen ERC. Així ho ha fet públic aquest matí la tinenta de Lleida: «Som aquí perquè som socialistes, som d'esquerres, som feministes, som demòcrates i democràtics, defensors dels drets humans, dels drets de ciutadania i del dret dels pobles a escollir i fer possible llur futur. Estem al costat de les classes populars i al servei de la ciutadania i fem de la transparència i el bon govern el motor de la transformació de les institucions quan les governem. Som socialistes i som republicans per les mateixes raons».Freixanet i Fortuny formen part de l'espai socialista. Van compartir militància al PSC fins al 2012 i posteriorment van ser fundadors de Moviment d'Esquerres, formació que van abandonar quan aquesta va fer un gir a la dreta sumant-se a la candidatura de Junts per Catalunya el 14 de febrer de 2021. Des d'aleshores han compartit un espai de debat, proposta i reflexió política anomenat Fòrum Socialista i Republicà.