Eurecat desenvolupa un reactor per fabricar productes químics amb energia renovable basada en CO2

Juntament amb la Fundació Greennova i la URV treballen en un dispositiu de captura de diòxid de carboni atmosfèric

Actualitzada 29/01/2023 a les 11:12

El centre tecnològic tarragoní Eurecat assaja tecnologies de descarbonització per capturar diòxid de carboni i potenciar-ne la recuperació per a generar nous productes. D'una banda, coordina el projecte europeu SunCoChem amb el qual es desenvolupa un reactor per fabricar productes químics, un procés a partir d'energies renovables basades en el diòxid de carboni recuperat de la indústria química i l'ajuda d'energia solar.A les instal·lacions d'Eurecat a Tarragona també s'acull el projecte CAPTACO2. Juntament amb la Fundació Greennova i la URV treballen en un dispositiu de captura de diòxid de carboni atmosfèric, amb una reacció química que el converteix en carbonat.