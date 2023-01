«Volem la ciutat ideal per poder viure i treballar» ha declarat l'alcaldable del PSC

Actualitzada 28/01/2023 a les 17:12

Aquest dissabte, el PSC ha celebrat una convenció municipal del partit. Una fita que ha servit per finalitzar el procés participatiu del programa electoral dels socialistes que ha comptat amb més de 400 propostes realitzades pels tarragonins i tarragonines i d'un centenar de reunions amb entitats i associacions de la ciutat.



El candidat a l'alcaldia, Rubén Viñuales ha afirmat que vol transformar Tarragona en una ciutat ideal per poder viure i treballar: «Vull la ciutat ideal per poder viure i treballar. Centrat en els problemes reals de la gent i ho farem a través d'un creixement sostenible, atraient nou talent i nova activitat econòmica».En aquesta jornada matinal, han participat alts càrrecs del PSC com la ministra de Transports i Mobilitat del Govern d'Espanya, Raquel Sánchez, i la viceprimera secretària del PSC i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret.

En la convenció, els socialistes han volgut posar en valor la seva defensa del creixement urbanístic sostenible, a través de la seva proposta de construcció de nou habitatge social a la ciutat per no perdre més població cap a municipis propers. La proposta de Viñuales per acompanyar aquest creixement sostenible continua passant pel transport públic gratuït i per l'intercanviador de Battesttini, que, defensa, permetrà reorganitzar les línies i fer-les més atractives a l'usuari, així com incrementar la freqüència horària.

Pels socialistes, Tarragona ha de tenir un model econòmic clar: «Nosaltres el tenim i apostem per les tres T (Tecnologia, Turisme i Talent). Amb aquest model, es permetrà la creació d'un espai d'atracció d'empreses tecnològiques a la ciutat». Pel que fa al turisme, el PSC vol buscar la desestacionalització de la temporada, creant activitat cultural durant tots els caps de setmana i, també, a través d'una forta incentivació del turisme esportiu gràcies als equipaments d'alt nivell que hi ha a l'Anella Mediterrània.

Viñuales també ha defensat que el futur de la ciutat passa per la col·laboració publicoprivada com a via per desencallar equipaments històrics com la Tabacalera o la Savinosa: «Per obrir aquests espais emblemàtics a la ciutadania buscarem els inversors i les inversions on faci falta».