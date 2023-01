Valents presenta els seus primers 12 candidats a la Província de Tarragona

Robert Hernández serà el candidat a l'alcaldia de Tarragona i Dolors Compte a la de Reus

Aquest matí, a l'Hotel Tarraco Park i davant de més de 250 persones, el partit polític Valents ha presentat els seus 12 primers candidats a la Província de Tarragona.Eva Parera, presidenta de Valents i candidata a l'alcaldia de Barcelona, ha estat a l'acte, i ha fet un discurs en què ha declarat: «avui fa un any érem només un projecte, una incògnita per a molta gent que ens mirava amb curiositat i, fins i tot, amb suspicàcia. Un any més tard, aquesta incògnita ja és una realitat implantada a tot Catalunya. Més de 70 regidors i presència a més de 150 municipis. El nostre creixement, avui, ha sobrepassat PP i VOX, i això és gràcies al gran treball que feu tots vosaltres». Parera també s'ha pronunciat sobre el cas de Hard Rock, la presidenta de Valents ha volgut reafirmar el compromís de Valents amb el projecte.La formació ha anunciat avui els 12 primers candidats a la alcaldia a la demarcació: Robert Hernández, candidat a Tarragona; Dolors Compte, candidata a Reus; Ximo Llopis, a Tortosa; Iván García, a la Pobla de Montornès; Antonio Bernal, a Roda de Berà; Juan Carlos Hurtado, a Torredembarra; Raúl Gómez, Cunit; Ander Basterretxea, a Vila-seca; Pep Tuá, al Vendrell; Daniel Roso, a Valls; Jennifer Garcia, a Calafell; Vando Miguel, a Roquetes.Robert Hernández, candidat de Valents a l'alcaldia de Tarragona, ha declarat que «M'he reunit amb més de 60 entitats socials i empresarials de la ciutat de Tarragona i totes elles ens demanen que els fem la vida una mica més fàcil, que els donem suport». El candidat també ha volgut destacar que «empatitzarem amb la gent de barri, ens sentirem orgullosos dels nostres barris. Ells també són part de la ciutat de Tarragona». Finalment, ha volgut destacar que «donarem suport a aquells que creen llocs de treball, als autònoms, tan maltractats per les administracions públiques».Dolors Compte, candidata a Reus, ha afirmat que «Valents ha vingut a defensar allò que els partits tradicionals han oblidat: la seguretat, el treball i la llibertat». La candidata també ha afirmat que «a Reus necessitem baixar impostos, una ciutat més cívica i més neta. No necessitem més normes, necessitem que es compleixin».