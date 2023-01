Els clubs de futbol denuncien una onada de robatoris als camps de la demarcació

L'últim en patir aquesta mena d'actes vandàlics ha estat el camp municipal de Camp Clar, el qual ha perdut part de la seva instal·lació eléctrica

Actualitzada 28/01/2023 a les 20:23

La passada matinada del divendres el camp de futbol de Camp Clar, el Municipal Ortega Parejo, va patir el robatori de material elèctric a les seves instal·lacions, deixant una il·luminació deficient per a la pràctica de l'esport quan hi ha necessitat d'il·luminació artificial.Els lladres es van colar al camp, van forçar les caixes on s'hi guarda la instal·lació elèctrica de cadascuna de les quatre torres d'il·luminació que hi ha, i se'n van endur les plaques elèctriques inutilitzant 9 dels 16 focus que hi ha a l'estadi. A més, part de la instal·lació ha quedat cremada, possiblement per alguna espurna o petita explosió que podria haver ocorregut durant el saqueig.El robatori a Camp Clar no sembla un fet aïllat. L'espoliació als camps municipals està esdevenint cada vegada més habitual. A Tarragona, el Camp Municipal de Bonavista, ja ha patit el mateix fet en dues ocasions, i també la pista d'atletisme de Camp Clar ha vist com s'hi produïen saquejos a la seva instal·lació elèctrica. El problema no acaba, però, a la ciutat de Tarragona, els camps de Vila-seca, Cambrils i el municipal Reddis (a Reus), també han viscut actes vandàlics nocturns amb robatoris a les seves instal·lacions.Els clubs entenen la problemàtica que implica tractar de prevenir aquestes situacions, ja que és relativament senzill accedir a moltes d'aquestes instal·lacions esportives a la nit i sostreure material de valor, però afirmen que un millor manteniment dels camps amb més cura per part de l'administració ajudaria a pal·liar el problema.Com a conseqüència de l'afectació al sistema d'il·luminació de l'estadi de Camp Clar, en el que conviuen les diferents categories de tres clubs: l'Atlètic Camp Clar, el FC Tarraco i el Col·legi Sant Pau Apòstol, s'han hagut d'ajornar tots els partits d'aquest cap de setmana que requerien il·luminació artificial i reorganitzar l'activitat del camp aprofitant les hores de llum natural.Un fet que no saben fins quan es pot allargar, ja que ni l'Ajuntament ni el Patronat d'Esports ha donat encara cap plaç per a fer-se cárrec de la qüestió.