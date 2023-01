Desenvolupen una app per agilitzar el cribratge i vigilància del càncer de còlon

Un dels projectes presentats és una app per a professionals de la salut dedicada a agilitzar el cribratge i vigilància del càncer de còlon

Agilitzar el cribratge i optimitzar la vigilància del càncer de còlon. És l'objectiu de CaPtyVa Catalunya, una aplicació mòbil per als professionals de l'atenció primària i de medicina familiar.Segons un dels impulsors, el doctor Xavier Bessa, es tracta d'una calculadora que a partir de les característiques mèdiques de cada pacient, fa una recomanació personalitzada sobre quina prova cal fer per detectar possibles pòlips i quin és el nivell assistencial més adequat per a cada individu. L'eina, que ja està plenament operativa, s'ha presentat en el marc del 32è Congrés de Digestologia que se celebra fins aquest dissabte a Tarragona.L'acte ha acollit més de 400 professionals, que han posat en comú un centenar d'estudis d'aquest àmbit.

L'aplicació CaPtyVa Catalunya es basa en un formulari personalitzat on els professionals de la salut introdueixen les dades mèdiques de cada pacient, inclosos els antecedents clínics i dades de colonoscòpies prèvies, amb la voluntat de facilitar tant el cribratge com la vigilància de possibles casos de càncer de còlon. A través de la informació introduïda, els algoritmes calculen quines proves s'escauen per a cada usuari i amb quin interval s'han de realitzar.

La iniciativa s'ha presentat davant la comunitat científica coincidint amb el 32è Congrés de Digestologia que s'ha celebrat a Tarragona fins aquest dissabte. El doctor de l'Hospital del Mar Xavier Bessa, un dels impulsors de l'app, ha assegurat que es tracta d'una «calculadora intel·ligent» a través de la qual els facultatius poden determinar de forma ràpida i eficaç a quines proves s'ha de sotmetre cada pacient i en quina freqüència basant-se en les seves dades clíniques. Per Bessa, aquesta és una eina intuïtiva que «facilitarà» la feina dels professionals de l'atenció primària i la medicina familiar a l'hora de prevenir casos de càncer de còlon.

L'any 2021 es van detectar a tot Catalunya 5.000 nous casos d'aquests càncers. Segons Bessa, l'app CaPtyVa complementarà el programa de cribratge poblacional, el qual ha afirmat que ha estat «exitós» en la darrera dècada. Amb aquesta eina, ha assegurat que es podrà prevenir de forma més eficaç i precoç aquest tipus de càncer. En un futur, els impulsors preveuen poder enviar avisos de recordatoris de proves als pacients que ho desitgin.

Actualment, el projecte ja està plenament operatiu i disponible tant per als telèfons mòbils com per a ordinadors. L'eina ha estat impulsada per un equip multidisciplinari format pel doctor de l'Hospital del Mar Xavier Bessa, la doctora de l'Hospital Clínic Maria Pellisé i les infermeres de l'Hospital Clínic Àngels Pozo i Anna Serradesanferm. En el desenvolupament de l'app també hi ha participat un equip internacional, format per dos digestòlegs argentins.

Un centenar de recerques mèdiques

El Palau de Congressos ha estat el punt de trobada per a més de 400 professionals de la salut i investigadors d'arreu del país que han posat en comú les seves recerques més recents en el marc del 32è Congrés de Digestologia organitzat per l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya. Segons la doctora Àngels Escorsell, presidenta de la Societat Catalana de Digestologia (SCD), el nivell en les comunicacions científiques d'aquesta edició ha estat molt elevada, malgrat que l'última trobada dels experts va celebrar-se fa només mig any.

Al llarg de tres dies, s'han presentat un centenar de projectes, com és el cas de la càpsula endoscòpica, que facilita una exploració no invasiva de l'intestí prim en un tram de difícil accés. Un cop ingerida, la càpsula fa fins a trenta fotografies per segon, que són valorades posteriorment per un especialista. Altres avenços mèdics que s'han compartit al congrés han estat l'elastografia hepàtica, també coneguda com a FibroScan. Aquesta tècnica, similar a una ecografia per al pacient, permet millorar el diagnòstic i el seguiment de l'evolució de la fibrosi hepàtica sense necessitat de realitzar una biòpsia de fetge.

D'altra banda, Escorsell ha reivindicat una equitat territorial en l'atenció digestològica a tot Catalunya. «Tampoc s'ha d'exagerar, no cal un especialista a cada hospital, perquè sinó no seria cost efectiu. En canvi, sí que n'hi ha un a cada centre de tercer nivell, de manera que com a pacient no t'hagis de desplaçar a Barcelona cada cop que t'hagin de fer una prova d'aquest tipus», ha afirmat.