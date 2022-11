Una tarragonina pot convertir-se en promesa de l'alta cuina de Le Cordon Bleu

El guanyador de la final serà guardonat amb una beca valorada en més de 23.000 euros per a ampliar la seva formació en alta cuina

Actualitzada 29/11/2022 a les 17:03

Pròxim pas: vídeo recepta per a destacar entre la resta de candidats

Le Cordon Bleu Madrid ha publicat avui la llista de seleccionats que participaran en l'onzena edició del Premi Promeses de l'alta cuina. Entre totes les inscripcions rebudes, l'escola ha seleccionat un total de 50 estudiants per a accedir a la següent fase del prestigiós certamen.Els alumnes catalans seleccionats són: Tania Bautista Mauri, de l'Institut Dertosa de Castelló, però natural de Tarragona; Sofía Ponkina de l'Institut Escola d'Hostalaria de Girona; Arnau De Diego Rubiol, David Montserrat Pedreres, Enric López Camargo, Lorena Gallardo Daluz i Sara Gallardo Martínez del CETT (Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy); Miguela Benítez Ramírez, Cristina Pons Benavides i Gerardo Ezequiel Montcada, de l'INS (Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona) i Rebeca Pulgarín Hibernón, de l'Institut Cavall Bernat, de Barcelona.En aquesta segona fase, competiran un total de 50 alumnes de 28 escoles repartides en 21 províncies de tot el territori. Andalusia amb 12 i Catalunya amb 11 candidats cadascuna, són les Comunitats Autònomes amb major representació en aquesta edició.També estaran presents en aquesta fase del certamen altres autonomies com: Galícia, Illes Canàries, Illes Balears, Comunitat de Madrid, Astúries, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, La Rioja, Navarra, Regió de Múrcia i Castella i Lleó.El pròxim pas serà realitzar un vídeo recepta de 5 minuts de durada, com a màxim, i amb data límit de lliurament a l'escola del dia 18 de gener de 2023. Els candidats hauran de realitzar-la seguint unes pautes comunes marcades per Le Cordon Bleu, en les quals tots els seleccionats parteixen amb una base comuna de productes, si bé també tindran possibilitat de desenvolupar la seva creativitat amb elements i tècniques de lliure elecció, la qual cosa els permetrà destacar i avançar al certamen i ser un dels deu finalistes.Aquestes vídeo receptes s'aniran carregant a partir del 20 de gener al canal de YouTube del premi i a l'aplicació, en les quals el públic podrà donar suport als seus vídeos favorits. Aquest vot popular serà tingut en compte per l'Escola per a triar als 10 alumnes que disputaran la gran final i competiran presencialment a la seu de l'escola a Madrid el mes d'abril de 2023.A la gran final hauran de presentar el seu plat davant del jurat, que en la seva última edició ha estat presidit per Jesús Sánchez, xef del restaurant Cenador de Amós a Cantàbria, amb tres estrelles Michelin i tres sols Repsol. I en edicions anteriors, el jurat ha estat presidit per algunes de les grans estrelles mundials de la gastronomia, com Joan Roca, Diego Guerrero, Martín Berasategui o Andoni Luis Aduriz.El guanyador de la final serà guardonat amb una beca valorada en més de 23.000 euros per a ampliar la seva formació en alta cuina a l'escola amb seu a la Universitat Francesc de Vitòria. El segon classificat també rebrà premi i tindrà l'oportunitat d'estudiar un certificat valorat en més de 8.500 euros. A més, Le Cordon Bleu Madrid premiarà a l'escola del guanyador amb 1.500 euros per la seva dedicació i suport en tot el procés.