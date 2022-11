Una mirada al modernisme en blanc i negre

Aquest dimarts Josep Maria Buqueras presenta el seu nou llibre, 'El modernisme a les terres de Tarragona', al Col·legi d'Arquitectes

Actualitzada 28/11/2022 a les 21:05

En el seu nou treball editorial –i ja en van deu– l'arquitecte tècnic Josep Maria Buqueras i Bach ens convida a entrar en un món en blanc i negre a través de prop de 200 fotografies i un bon nombre de dibuixos que mostren els edificis modernistes més emblemàtics de les nostres comarques en el període 1880-1928. Un viatge en el temps que permet retrobar el patrimoni perdut i, a la vegada, contemplar la transformació del nostre territori.

El llibre El Modernisme a les terres de Tarragona. L'arquitectura emblemàtica dels anys 1880-1928, publicat per Efadós, recorre les comarques de l'Alt Camp, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Penedès, Conca de Barberà, Montsià i Tarragonès en un interessantíssim viatge visual, amb fotografies convenientment acreditades i datades, i amb el nom de l'arquitecte, l'any del projecte o de la construcció i el seu emplaçament.

El volum està prologat per dos articulistes de la talla de Roger Miralles i Jori, Director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la URV i Joan Maria Pujals i Vallvé, escriptor i Conseller de la Generalitat de Catalunya (1992-1999).



Si el primer afirma que, el segon en destaca el fet que

En aquest extens treball, Buqueras ha recollit imatges dels arxius de l'editorial, així com d'entitats i arxius comarcals i locals. Fins i tot d'arxius particulars. Tot plegat, subratlla l'autor, qui també és president de la Fundació Trencadís. Modernisme i Cultura, «per recollir en un llibre molta part d'aquell Modernisme que ja no es pot veure perquè ha desaparegut, fruit de l'especulació immobiliària o de la poca sensibilitat dels propietaris i l'administració».



En aquest mateix sentit, Buqueras manifesta que el seu treball busca «fer un homenatge a la fotografia, però sobretot recordar el patrimoni que vam tenir, perquè siguem capaços de lluitar per tal que no desaparegui el que encara ens queda».

Amb aquest viatge visual, l'autor, a qui li agrada definir-se com un historiador de l'arquitectura, pretén també que els lectors de més edat puguin recordar escenaris de la seva joventut i que els més joves coneguin un patrimoni modernista que possiblement mai hauran vist.

La presentació d'aquest nou llibre de Josep Maria Buqueras es farà aquest mateix dimarts, a les 19.30h, al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), situat al carrer de Sant Llorenç núm.20 de Tarragona, i comptarà amb la participació d'un dels prologuistes del llibre, Roger Miralles.