Tarragona es reivindica a Barcelona com a destinació gastroturística, cultural i de natura

Tarragona ha presentat, a la ciutat comtal, la campanya «Tarragoninament genuí» davant de 30 mitjans especialitzats i 40 'influencers'

Actualitzada 29/11/2022 a les 17:30

Cuina d'autor maridada amb els vins de la DO Tarragona

«Tarragoninament genuí»

Tarragona Turisme ha mostrat aquest dimecres a Barcelona davant de 30 mitjans especialitzats la seva nova campanya promocional «Tarragoninament genuí», amb la qual busca posicionar-se a Catalunya, i especialment a la ciutat comtal i la seva àrea metropolitana, com a una destinació idònia per a visitar durant tot l'any.La nova estratègia posa el focus en l'enogastronomia, el patrimoni, la cultura, el barri mariner del Serrallo i els espais naturals. A la tarda, es farà la presentació davant de prop de 40 influencers.L'acte del matí ha estat presidit per Pau Ricomà, alcalde i president del Patronat de Turisme, acompanyat per Vicenç Ferré i Oriol Pérez de Tudela, president i cap de promoció de la Denominació d'Origen Tarragona, a més a més de l'Eduard Xatruch, copropietari i xef dels restaurants Disfrutar** i Compartir Barcelona. Aquest últim espai ha estat l'indret escollit per presentar a la premsa i als influencers els atractius turístics més genuïns de la ciutat.En paraules de l'alcalde i president del Patronat de Turisme, Pau Ricomà, «amb aquesta campanya de promoció pretenem arribar a mercats de proximitat que identifiquem com a prioritaris perquè tenen la possibilitat de desplaçar-se a Tarragona en qualsevol moment de l'any».«D'aquesta manera, tenim l'oportunitat de donar a conèixer la ciutat i la seva àmplia oferta, fent un especial èmfasi en la seva oferta enoturística, gràcies a les experiències que ofereixen una vintena de cellers de les quatre comarques, agrupats sota el paraigua de la Ruta del Vi de la DO Tarragona», ha conclòs.Per la seva banda, el president de la DO Tarragona, Vicenç Ferré, ha destacat que «la voluntat és potenciar l'enoturisme i les visites als cellers, de manera que l'objectiu d'enguany és promocionar diferents propostes que construeixen un relat enoturístic destinat al visitant per tal posicionar els nostres vins, cellers i experiències en el mercat català, un actiu per al turisme en el territori».L'acte ha comptat amb la presencia d'Eduard Xatruch, copropietari i xef dels restaurants Disfrutar** i Compartir. Originari de la província de Tarragona i cuiner rellevant en el sector de l'alta cuina. El seu principal restaurant, Disfrutar, és el tercer millor restaurant del món, segons la guia The World's 50 Best Restaurants, compta amb dues Estrelles Michelin i tres Sols Repsol, entre altres reconeixements.Durant la jornada d'avui, els convidats han pogut degustar un maridatge entre la cuina d'autor i els millors vins del territori, en una trobada que ha estat el resultat de la suma d'esforços entre Tarragona Turisme, la DO Tarragona i el restaurant Compartir per a promocionar la destinació i les rutes d'enoturisme.La campanya «Tarragoninament genuí» destaca els valors d'autenticitat de la ciutat Tarragona, com a destinació en què el viatger hi pot trobar tant gastronomia com tradicions o paisatges encara per descobrir i que sorgeixen de la pròpia comunitat local per compartir amb el món.Amb l'objectiu d'atraure el turisme de proximitat, la campanya, que s'iniciarà el proper 16 de desembre, tindrà un espot que es passarà per cinemes de Lleida, Sant Celoni, Arenys de Mar, Granollers, Badalona, Roquetes, Vila-seca i El Vendrell.