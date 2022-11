Obre el nou magatzem d'Obramat a Tarragona

L'establiment, de gairebé 7.800 m2, ha suposat una inversió de 15,6 MEUR

Actualitzada 28/11/2022 a les 19:56

Obramat, l'empresa de distribució de materials per a reformes i construccions, obre avui, a partir de les 7 del matí, les portes del seu nou magatzem a Tarragona. Aquest establiment, situat al número 6-A de la Carretera Vella de València, al Polígon Industrial Francolí, disposa d'una superfície total de gairebé 7.800 metres quadrats i ha suposat una inversió de 15,6 milions d'euros.L'edifici compta amb mesures d'eficiència energètica, amb una instal·lació fotovoltaica i il·luminació completament LED. Així mateix, al pàrquing, de 290 places, hi ha nou punts de recàrrega per a vehicles elèctrics o híbrids.

Des d'Obramat asseguren que a la seva botiga ofereixen més de 20.000 referències de les millors marques del mercat. El seu horari d'obertura serà de 7 a 21 h. de dilluns a divendres, els festius d'obertura obrirà de 7 a 21 h. i els diumenges d'obertura de 9 a 15 h.

«Han sigut molts mesos de treball, però l'esforç ha valgut la pena. Entre tots hem fet possible que el nou magatzem sigui, per fi, una realitat», va expressar ahir Joan Manuel Robles, director general d'Obramat Tarragona, durant l'acte d'inauguració previ al dia de l'obertura al públic.



El director general d'Obramat Espanya, Antonio Bullido, qui va reafirmar «l'aposta que fa la companyia per Catalunya, el de Tarragona és el cinquè que construïm a la comunitat autònoma». «Volem afavorir el creixement del teixit empresarial i industrial de la zona». De fet, un 80% dels col·laboradors d'Obramat Tarragona són del propi municipi i els voltants.

Bullido va voler agrair la paciència dels veïns d'Icomar amb la construcció de la rotonda a l'N-340, pagada per la mateixa empresa. L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, va reconèixer que aquesta «ha ajudat a millorar l'entrada a la ciutat». També va posar en valor la gran inversió econòmica que ha fet Obramat a la ciutat, que, a més, «crea moltes oportunitats de treball». Concretament, el nou magatzem ha generat més de 100 llocs de treball directes.