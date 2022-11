Les Gavarres tornarà a comptar amb una pista de gel per Nadal

El dia 2 de desembre la secció de patinatge del Club Gimnàstic de Tarragona s'encarregarà d'inaugurar-la

Actualitzada 29/11/2022 a les 08:34

Tarraco Gel instal·larà per vuitè any consecutiu a Tarragona una pista de gel natural coberta totalment amb una gran carpa de 800 metres quadrats. La pista estarà del 2 de desembre fins al 8 de gener.En els últims anys, Tarraco Gel ha estat un dels principals reclams de la ciutat, donant l'oportunitat a grans i petits de patinar dins una gran pista de gel natural al Nadal. Aquest any Tarraco Gel torna per quart any consecutiu al Parc Comercial i d'Oci Les Gavarres, després de consolidar l'activitat amb més de 30 mil visites anuals.Les entrades ja estan a la venda a tarracogel.cat , on es poden consultar els preus especials per a col·legis, grups i associacions sense ànim de lucre. Un any més, els patrocinadors principals de Tarraco Gel són BAUHAUS i BBVA.Tarraco Gel donarà el tret de sortida el divendres 2 de desembre a partir de les 18:30h amb una inauguració espectacular a càrrec de la secció de patinatge del Club Gimnàstic de Tarragona.