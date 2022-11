La lluita contra el canvi climàtic, tema central de la II Setmana dels Drets Humans a Tarragona

Del 10 al 17 de desembre s'han programat 8 activitats de cinema, dansa, teatre, activitats infantils, col·loquis, entre d'altres

La Coordinadora d'ONG de Tarragona, amb la col·laboració de la conselleria de Cooperació, presenta la II Setmana dels Drets Humans de Tarragona sota el títol Emergència climàtica, un desafiament per als drets humans. Del 10 al 17 de desembre s'han programat 8 activitats de cinema, dansa, teatre, activitats infantils, col·loquis i exposicions, entre d'altres; que enguany tenen com a eix central l'emergència climàtica.El dissabte dia 10 serà el tret de sortida a les 11h del matí amb l'acte de Commemoració del Dia dels Drets Humans amb la lectura del manifest Primer la Vida: no ens n'oblidem, segueixen morint d'Stop Mare Mortum, que estarà acompanyat de música, batukada, poesia i activitats per a infants. Per la tarda, a les 16h a la Floresta, es farà un acte d'homenatge a Paco Xammar; activista i membre del Comitè de Solidaritat Oscar Romero.El dijous 15 per la tarda, continuaran els actes, també a plaça Corsini amb la presentació del Mural de la II Setmana dels Drets Humans, a càrrec de les dissenyadores Cecilia Lloret i Tatiana Tambasco, i amb l'espectacle de dansa La dona dels mils colors, a càrrec de Pioneros del Ritmo Tarraco, inspirat en la mare terra.Els actes continuaran el divendres 16 a les 19h a l'Espai Jove Kesse amb la projecció de 50º C, un documental de SICOM i Entrepobles, que ofereix una visió del que suposa el canvi climàtic i l'augment de la temperatura global.Dissabte hi tornarà a haver cita a la plaça Corsini, amb un matí carregat de jocs, els Drets Humans en joc i una performance teatral Embolicades de Tornavís Teatre, sobre el consumisme.La setmana tancarà amb dues exposicions, una al vestíbul de l'Institut Tarragona sota el títol Art i Drets Humans, feta conjuntament amb Amnistia Internacional i l'altra al Mercat de Torreforta amb el títol Exposició d'Electrònica justa: de la mina a l'abocador, organitzada per SETEM.