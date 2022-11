Nova fase d'excavacions i museïtzació del patrimoni a la Catedral de Tarragona

L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Museu Diocesà desenvoluparan fins al 2025 una tercera recerca arqueològica centrada en la Sala Axial

Actualitzada 28/11/2022 a les 21:28

L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) i el Museu Diocesà han començat el desenvolupament de la tercera fase de recerca arqueològica al conjunt monumental de la Catedral de Tarragona, la qual durarà fins al 2025. Les accions, emmarcades en els projectes quadriennals de la Generalitat, també inclouen l'adequació dels espais catedralicis per tal que formin part del nou Museu Diocesà.L'actuació comportarà la inversió de 360.000 euros, finançats de manera directa o a través de la prestació de serveis per les diferents entitats que col·laboren en el projecte, com el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Tarragona, Repsol, la Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili, entre altres.

Un dels objectius principals de la nova fase és ampliar el coneixement arqueològic de la Sala Axial. «Intentarem esbrinar si hi ha restes d'època visigoda i mirarem si la sala arriba fins a la façana del Seminari», va exposar Josep Maria Macias, director arqueològic del projecte i investigador de l'ICAC.



Les excavacions també es faran a l'exterior septentrional del tèmenos (antic recinte de culte a un déu), així com als jardins de l'antiga capella de Santa Tecla la Vella. Aquestes intervencions permetran garantir la protecció i conservació del patrimoni. D'altra banda, es revisaran i estudiaran els fons museogràfics derivats de les excavacions prèvies, de mossèn Serra Vilaró i Theodor Hauschild.

A partir dels estudis arqueològics, es podrà obtenir una seqüència diacrònica que expliqui la transformació del sector nord-occidental de la Catedral des de l'època romana. «Volem que els elements arqueològics acabin sent museïtzats», va comentar el director del Museu Diocesà i investigador adscrit a l'ICAC, Andreu Muñoz, qui també va remarcar la importància de donar un «relat coherent» al nou museu i de «transferir el coneixement a la societat».



Tal com van apuntar, la previsió és que l'adequació museística finalitzi el 2026 per tal que es pugui començar a visitar. «Aquesta actuació ens servirà per conèixer més i millor el conjunt monumental», va indicar el degà del Capítol Catedral de Tarragona, Antoni P. de Mendiguren.

Un dels aspectes destacats de la iniciativa és la col·laboració de diferents entitats públiques. «Aquesta coordinació institucional no és gaire habitual, motiu pel qual Tarragona serà un exemple», va subratllar el director de l'ICAC, Josep Maria Palet.



«Les administracions hem d'incidir en la recerca, hem d'invertir per saber d'on venim i facilitar l'accés a la cultura», va afegir la directora dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat, Lourdes Malgrat, entitat que ha subvencionat els treballs amb 115.000 euros.



Per la seva banda, l'Ajuntament de Tarragona n'ha aportat 60.000. «Hem de tenir presència en aquesta mena de projectes que, en aquest cas, pretenen recuperar el culte imperial romà», va explicar el conseller de Patrimoni Històric, Hermán Pinedo.

El 2005, l'ICAC va començar a investigar el conjunt monumental de la Catedral, en col·laboració amb l'Arquebisbat i l'Ajuntament. Després de les prospeccions geofísiques de 2007, el 2010 es va aixecar el subsol i es va trobar el temple d'August. En fases posteriors es van dur a terme excavacions arqueològiques a la nau central i a altres punts de la Catedral.