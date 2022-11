L'Institut Pere Martell, centre d'excel·lència d'FP en el sector de l'automòbil

El Ministeri d'Educació i Formació Professional (MEFP) invertirà 986.500 euros en aquest centre tarragoní

Actualitzada 29/11/2022 a les 10:55

L'Institut Pere Martell de Tarragona ha estat seleccionat per formar part de la xarxa de centres d'excel·lència de Formació Professional en el sector de l'automòbil i rebrà un finançament de 986.500 euros. Aquesta convocatòria d'ajuts, engegada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional (MEFP) servirà per impulsar la formació, la innovació, les noves metodologies i les últimes tecnologies al servei l'FP.El centre tarragoní és un dels tres centres educatius de Catalunya que han estat seleccionats per formar part d'aquesta xarxa d'excel·lència juntament amb l'Institut Escola del Treball de Lleida (sector energies renovables, 975.000 euros), i l'Escola del Treball de Barcelona (sector fabricació automatitzada, 986.114 euros).El Ministeri d'Educació i Formació Professional (MEFP) ha seleccionat 44 centres públics entre els candidats a la convocatòria d'ajuts engegat el mes de juliol passat per a la creació de la xarxa estatal de centres d'excel·lència de Formació. Aquests centres, ubicats a les 17 comunitats autònomes, rebran un finançament de fins a 41,6 milions d'euros.El director de l'Institut Pere Martell, Josep Maria Pallarés, explica que «aquest reconeixement posa en valor les línies estratègiques definides pel centre i el treball ben fet durant anys, així com la gestió, la implicació del professorat i les col·laboracions de les empreses i institucions.».El pla presentat per l'Institut Pere Martell té per objectiu fer atractiva i accessible aquesta disciplina tècnica tan per nois com per noies; la sensibilització i pràctica de mesures de seguretat i salut personal; i, en definitiva, capacitar els professionals de l'automoció per al futur i la seva immediata inserció laboral. Per tal de fer-ho possible, es duran a terme en diverses fases que inclouen diversos projectes i actuacions concretes per a convertir el centre en un referent en els diferents àmbits del sector de l'automòbil.Per una banda, es potenciarà la formació del professorat que també inclouran estades del en empreses col·laboradores. Per altra banda, el centre formatiu farà un pas més per a la seva transformació tecnològica i digital (xarxa 5G, creació d'aules tecnològiques, maquetes i simuladors didàctics amb Realitat Augmentada i Realitat Virtual, disseny i impressió 3D) i metodològica (metodologies actives, adaptació per a la inclusió de tot l'alumnat, ús de xarxes socials per potenciar la motivació i donar visibilitat a la dona en sectors industrials). Així mateix, el centre organitzarà formacions per a professorat del sector provinents d'altres centres i Comunitats Autònomes i també durà a terme projectes d'innovació i investigació aplicada per crear vincles amb empreses, entitats i universitatsL'Institut Pere Martell compta amb diverses empreses col·laboradores com són Applus, Associació ASTAVE, Custom Creative, Electude, Fundació CIM, Grup Eina, Roberlo i Tallers Antoni Miquel. També amb la implicació de diverses entitats com Tarragona Impulsa i CIFO Tarragona, entre altres.