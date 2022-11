L'Espai Jove Kesse acollirà 25 propostes lúdiques del 20 al 30 de desembre

Entre les activitats del 'Casal x Nadal' destaquen un taller de fotografia i els concerts de Poncelam i Lo Pau de Ponts

Aquest dimarts s'ha presentat la programació 'Casal x Nadal' de l'Espai Jove Kesse. Del 20 al 23 i del 27 al 30 de desembre, la conselleria de Joventut ha programat 25 propostes gratuïtes dirigides a joves de 12 a 35 anys, amb el propòsit d'oferir espais alternatius d'activitat durant Nadal. A més, es continuaran oferint els serveis habituals com la reserva d'espais i materials, i les activitats de la primera planta.En l'àmbit del lleure, es farà un taller de reparació de bicicletes, tallers de manualitats, receptes de cuina, tornejos de tenis taula i futbolí, i el Karaokesse, entre altres. També hi haurà propostes formatives monogràfiques i intensives com el curs de premonitor/a de lleure, on s'ofereixen tècniques i recursos clau per iniciar un camí formatiu i professional en el món de l'educació en el lleure. A més, amb l'objectiu d'oferir espais de formació i experimentació en diferents àmbits d'interès social, el servei de treball de l'Oficina Jove del Tarragonès impulsa un taller de recerca de feina, i Ràdio Ciutat de Tarragona, un taller de ràdio i comunicació.Pel que fa a les propostes culturals, el Kesse acollirà les exhibicions de final d'any de les diferents aules temàtiques que es realitzen a l'Espai Jove: dansa, teatre, cant coral i breakdance, entre altres. També hi haurà el concert de Poncelam que presentarà el seu primer EP, Lágrimas de Ángel. Els darrers dos dies de casal hi actuarà Lo Pau de Ponts amb el format Lletra i música, on l'artista anirà responent a les preguntes del públic entre cançó i cançó, i el grup Con Nada amb un espectacle de comèdia improvisada.Per algunes activitats caldrà inscripció prèvia, que començaran el dia 1 de desembre a partir de les 10 h al web de Tarragona Jove