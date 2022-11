Els veïns de Sant Salvador reclamen un vial per anar a peu fins al centre

L'associació veïnal demana que s'arrangi un camí paral·lel al riu o que s'habiliti un tram de l'N-240

Actualitzada 28/11/2022 a les 19:47

Els residents a Sant Salvador tindran el 13 de desembre l'oportunitat de transmetre les seves propostes per millorar la ciutat directament a l'equip de govern, a través del taller participatiu del POUM. L'associació de veïns del barri vol aprofitar l'ocasió per reclamar, en paraules del seu president, Toni Garcia, «una de les reivindicacions històriques»: la construcció d'un vial que permeti anar a peu o amb bicicleta fins al centre de Tarragona.

«O tens cotxe o agafes l'autobús. Si no, és pràcticament impossible anar al centre», lamenta Garcia. El portaveu veïnal explica que hi ha un camí paral·lel al riu Francolí, que passa per sota del pont de l'AP-7, que freqüenten corredors i ciclistes de muntanya, però no està habilitat perquè tothom hi pugui transitar.

És per això que Garcia proposa dues opcions: arranjar el camí, ampliant-lo i allisant-lo –és conscient que abans s'hauria de fer un estudi per avaluar si l'àrea és inundable, encara que assegura que en els dotze anys que ha viscut al barri només ha vist una riada–, o construir un vial a l'N-240, «amb un carril bici, una vorera àmplia i dos carrils per als cotxes».



«El trànsit per aquest tram ha disminuït molt des que està l'A-27. El fem servir els que vivim a Sant Salvador i la gent dels Pallaresos. No crec que facin falta dos carrils per sentit de circulació», valora. Amb tot, és conscient que la titularitat de la via, per ara, és estatal.

Garcia celebra que de les tres reivindicacions històriques del barri, ja se n'ha assolit una –van iniciar les obres de la zona lúdica i esportiva– i l'Ajuntament s'ha mostrat receptiu per parlar d'una segona –la dignificació d'Interblocs–, però pensa que els tres quilòmetres que separen Sant Salvador de la ciutat «passen factura».



«Som un barri de Tarragona, també. Contribuïm i paguem impostos. Perfectament podríem ser una pedania dels Pallaresos i sembla que no passaria res. Per proximitat, estem a dos quilòmetres i la connexió és gairebé millor. Som com la Gàl·lia, l'últim reducte», conclou.