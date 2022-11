El PSC de Tarragona proposa ampliar l'horari de les terrasses a Illa Corsini i al Serrallo

Alhora, ECP vol avançar l'hora de clausura de les de la plaça de la Font per evitar molèsties veïnals

Actualitzada 28/11/2022 a les 20:28

La plaça de la Font serà un dels temes centrals de la trobada de demà de la comissió de terrasses. D'una banda, En Comú Podem demana que s'avanci una hora el seu tancament de dijous a diumenges per tal d'evitar molèsties als veïns de la zona.D'altra banda, des del PSC proposen que el règim especial dels establiments de la plaça de la Font també s'apliqui al carrer de Trafalgar, a la Rambla de Ponent i a l'Illa Corsini, indrets que, d'aquesta manera, podrien tenir la terrassa operativa fins a les 2 hores a l'estiu. Amb aquesta proposta, la finalitat és «descongestionar i descentralitzar l'oci de la ciutat», apunta el conseller socialista Berni Álvarez.

Un altre dels suggeriments del grup socialista, que també planteja intensificar les inspeccions per penalitzar qui no compleixi la normativa, serà ampliar mitja hora el tancament de caràcter general durant l'hivern perquè els establiments, que tanquen a les 23.30 hores entre setmana, puguin fer-ho a les 24 hores. Els divendres i dissabtes tancarien a la 1.

Paral·lelament, ECP també considera necessari rebaixar la mida de les terrasses a la plaça de la Font. «L'espai per a vianants és reduït i molt mobiliari urbà està camuflat per l'ocupació de les terrasses», assenyala la portaveu d'ECP, Àngels Pérez.

Per la seva banda, el PP demana eliminar l'article 3bis, en el qual s'indica que l'ordenança delega i autoritza el govern la competència de modificar els annexos mitjançant decret d'alcaldia. Pel que fa a aquest mateix article, el PSC vol que s'especifiqui que «només» es podrien modificar els annexos mitjançant decret per tal de no poder canviar els horaris o les possibles ubicacions de manera unilateral.



El portaveu del PP, José Luis Martín, afegeix que «les propostes del govern perjudiquen, una vegada més, a un sector que encadena una pandèmia amb un període d'hiperinflació. No estem d'acord amb el text actual i demanarem la modificació de diversos punts».

Al seu torn, des de Junts per Tarragona, la consellera Cristina Guzmán exposa que la prioritat és trobar un equilibri satisfactori per al sector de la restauració i per als veïns de la ciutat. «Cal garantir i vetllar pel seu descans», comenta Guzmán.

Totes les esmenes presentades pels diferents partits s'exposaran demà a la comissió de terrasses. «Des de l'equip de govern treballem amb els grups municipals per incorporar les esmenes que generin més consens. La voluntat de diàleg és total per tal que l'ordenança final sigui un document el més consensuat possible», expressa la regidora de Domini Públic, Cinta Pastó.