El Club Vaixell de Tarragona rep més de 800 euros procedents del Fòrum Vinarium

Es van fer dos àpats populars i un vi solidari a favor de l'entitat per recaptar diners

Actualitzada 29/11/2022 a les 11:29

A la darrera edició del Fòrum Vinarium celebrada els dies 12 i 13 de novembre, es va fer una recaptació solidària per al Club Vaixell amb diverses activitats que va superar els 800 euros. Dilluns, el conseller de Comerç, Dídac Nadal, acompanyat de Gerard Esquerré, propietari de la Bodega Gerard i impulsor de la fira, van fer entrega de la recaptació a l'entitat.Entres les activitats solidàries es van fer dos àpats populars i un vi solidari a favor del Club Vaixell, els quals «van tenir molt d'èxit i bona rebuda per part dels assistents», ha apuntat el conseller.Els membres del Club Vaixell van rebre ahir a la tarda un xec per valor de 858,50 euros, per poder tirar endavant algun dels seus nombrosos projectes, ja que aquesta és una entitat sense ànim de lucre i amb més de 50 anys d'història a la ciutat.