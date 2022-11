Eduardo Sañudo, nou vicepresident de l'AEQT

Aquesta tercera vicepresidència s'afegeix a les de Javier Sancho i Ben Hepfer

Actualitzada 29/11/2022 a les 12:55

L'Assemblea General de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) va aprovar en la reunió del passat dimarts 22 de novembre la creació d'una tercera vicepresidència a la Junta Directiva de l'associació. Aquesta vicepresidència ha estat assignada a Eduardo Sañudo, director general de Vopak Terquimsa, que se suma així a Javier Sancho (Repsol) i Benjamin Hepfer (BASF) com a vicepresident de l'associació, en un equip que segueix liderant Ignasi Cañagueral com a president.Eduardo Sañudo Sánchez va començar la seva carrera professional al sector de la banca privada, per incorporar-se més tard a Vopak Terquimsa, on durant més de 15 anys ha ocupat diferents posicions en les àrees de finances i recursos humans, fins arribar a la direcció general, càrrec que ocupa des del 2016. Sañudo és llicenciat en Economia, Màster en Direcció Financera per ESIC, i també té un programa Executive Business Education (PDD) per IESE. Des del 2019 forma part de la Junta Directiva de l'AEQT, on a més presideix la Comissió Sociolaboral. També és membre del ple de la Cambra de Comerç de Tarragona i ha estat president de l'Associació Espanyola de Terminals Receptores de Granels Líquids, Químics i Gasos (ASTERQUIGAS), i de la Federació d'Associacions Europees de Terminals d'Emmagatzematge (FETSA).A més d'aprovar la creació d'una tercera vicepresidència, la reunió de l'Assemblea General de l'AEQT, que es va celebrar a les instal·lacions del Museu del Port de Tarragona, també va servir per repassar l'estat de desplegament del Pla Estratègic 2021-2023 de l'associació, que mostra un grau d'avenç per sobre del 90% respecte de les previsions. Durant la reunió també es va aprovar el tancament de comptes de l'exercici 2022 i el pressupost de l'AEQT per al 2023.