Comença el procés participatiu del Pla Integral de la Part Baixa de Tarragona

Ahir es va constituir el Grup Impulsor, format per entitats del barri

Actualitzada 28/11/2022 a les 21:01

El Grup Impulsor del Pla Integral de la Part Baixa de Tarragona, format per diferents entitats del barri, es va constituir ahir a la tarda. Es tracta d'una eina per a la regeneració urbana i revitalització del barri. Amb aquest acte es va donar el tret de sortida al procés participatiu per a la redacció del Pla. De fet, l'Ajuntament ha llençat una enquesta per saber la valoració de la ciutadania de l'entorn de la Part Baixa ( https://cutt.ly/61bxayk ).

Helena Cruz, de TerritorisXLM, una de les empreses adjudicades per a la redacció del Pla Integral, va explicar que «serà un procés participatiu que s'estructurarà en sis àrees –urbanisme, espai públic, mobilitat, comerç, participació i cultura– i quatre fases».



El conseller de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Xavi Puig, va afirmar que «l'objectiu és revertir el procés de degradació que ha patit la Part Baixa». L' alcalde Pau Ricomà va reconèixer que el Pla, que està en fase de diagnosi inicial, «és un deute que la ciutat tenia amb el barri».