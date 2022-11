30 milions d'euros per a la conservació i explotació de carreteres a Tarragona

S'actuarà sobre 196 km que abasta diversos trams de les carreteres A-7N, A-27, T-11, N-240, N-340, N-340A i N-420A

El Consell de Ministres, en la seva reunió d'avui i a proposta del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), ha autoritzat la celebració d'un contracte de conservació i explotació de la Xarxa de Carreteres de l'Estat a la província de Tarragona, amb un valor estimat de 30,39 milions d'euros.En concret, s'actuarà sobre 196 km de carreteres, 67 km d'ells d'autovia, inclosos en el sector número 1 de la província que abasta diversos trams de les A-7N, A-27, T-11, N-240, N-340, N-340A i N-420A.La durada inicial del contracte és de tres anys, amb possibilitat de pròrroga per altres dos anys, i s'emmarca en el programa de conservació i explotació de carreteres de Mitma, que permet mantenir els serveis viaris en la Xarxa de Carreteres de l'Estat perquè sigui accessible en adequades condicions per a tots els ciutadans.El nou model de contracte persegueix oferir un servei integral de mobilitat a l'usuari, millorar l'estat de la carretera i xarxa i optimitzar els recursos públics.A través d'ells, es fan treballs d'ajuda als serveis viaris i conservació ordinària perquè la carretera i els seus elements funcionals disposin de les millors condicions de seguretat possibles, incloent-hi vigilància i atenció a accidents i incidents, serveis viaris hivernals, servei de control de túnels i comunicacions, manteniment d'instal·lacions, establiment d'inventaris, reconeixement de l'estat de la via, ajuda a explotació i estudis de seguretat viària, i manteniment dels elements de la carretera amb adequats nivells de qualitat.Amb aquest nou model es reforça l'orientació cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb els quals està compromès Mitma.