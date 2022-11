Tarragona Impulsa concedeix tres beques a tres projectes d'emprenedoria social

Aquest és el segon any consecutiu que es concedeixen les beques Crea i el primer que s'atorga la beca Consolida

Tarragona Impulsa en el marc del programa Tarragona Economia Social i Solidària (TEES) ha atorgat tres beques als projectes d'emprenedoria social d'Illicium, El Soterrani i Cuentropia.Illicium, el projecte sobre l'elaboració de cosmètica natural sòlida; i El Soterrani, iniciativa encaminada a la creació d'una llibreria cooperativa a la ciutat de Tarragona, son les dues propostes que rebran la beca Crea, que està dotada amb 4.000 euros. D'altra banda, la beca Consolida, dotada amb 2.500 euros, ha anat a parar al projecte Cuentropia, iniciativa socioeducativa que utilitza els llibres per educar i difondre valors transformadors a diferents col·lectius del territori.Els tres projectes tenen fins a vuit mesos per a constituir-se sota una de les formes jurídiques pròpies de l'Economia Social i Solidària (cooperativa, associació, fundació o empresa d'inserció).Aquest és el segon any consecutiu que Tarragona Impulsa concedeix les beques Crea i el primer que s'atorga la beca Consolida. Segons el conseller de Desenvolupament Econòmic, Manel Castaño, «l'objectiu de la beca Crea és dotar de suport econòmic projectes empresarials en les seves fases inicials i la finalitat de la beca Consolida és donar suport i ajudar a la consolidació i enfortiment dels projectes emprenedors de la ciutat».