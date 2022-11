Netflix estrena aquest dimecres 'Un hombre de acción', amb escenes rodades a Tarragona

El rodatge va passar pel Complex Educatiu, el Banc d'Espanya i l'antiga presó l'octubre de 2021 amb el suport de la Tarragona Film Office

Aquest dimecres 30 de novembre, la plataforma Netflix estrena el film Un hombre de acción, que inclou escenes rodades a Tarragona de l'11 al 15 d'octubre del 2021, concretament al Complex Educatiu, el Banc d'Espanya i l'antiga presó, amb el suport de l'oficina d'atenció als rodatges de l'Ajuntament de Tarragona, la Tarragona Film Office.La producció, protagonitzada per Juan José Ballesta, va deixar un impacte econòmic per a la ciutat de 120.000 EUR entre hotels, dietes, localitzacions i altres despeses associades, segons càlculs de la pròpia Tarragona Film Office.No és la primera vegada que Netflix escull Tarragona per convertir-se en escenari d'alguna de les seves produccions, ja que la ciutat havia acollit anteriorment els rodatges de les sèries Los herederos de la tierra (seqüela de La catedral del mar) i Hache.Un hombre de acción és una producció de La Pulga y El Elefante dirigida per Javier Ruiz Caldera. Inspirada lliurement en la vida de Lucio Urtubia, i amb elements ficcionats, explora la figura de l'històric anarquista navarrès, que va dur a terme una llegendària operació de falsificació a París que el va posar al punt de mira del banc més gran dels Estats Units, quan va aconseguir obtenir una enorme quantitat de diners falsificant xecs de viatge.El repartiment compta també amb noms com Miki Esparbé, Luis Callejo, Alex Blazy i Liah O'Prey, juntament amb Ben Temple, Mónica Lamberti, Fred Tatien i Ana Polvorosa, entre d'altres.