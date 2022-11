Les pensions a Tarragona són inferiors a la mitjana de l'estat espanyol

Les baixes prestacions econòmiques s'expliquen per la gran quantitat de persones que es dediquen als sectors del turisme i l'hoteleria a la província

La pensió mitjana a la província de Tarragona va ser, el mes de novembre, de 1.066,37 euros, segons dades de l'Institut Nacional de la Seguretat Social. En comparació, la mitjana del global d'Espanya es va situar en 1.094,02 euros. Aquesta situació, en què les comarques tarragonines es trobaren per sota del llindar estatal, es va repetir en els càlculs de les subvencions per jubilació, viduïtat, orfandat – Tarragona és la dotzena província que menys diners va percebre per aquest concepte– i a favor dels familiars.

L'única excepció es va trobar en la pensió per incapacitat permanent. Els 16.801 tarragonins que van rebre l'ajuda el novembre van ingressar, de mitjana, 1.055,69 euros, mentre que en el total d'Espanya la xifra va ser de 1.034,62 euros per beneficiari.

Luis Franco, membre de l'executiva de la Unió de Jubilats i Pensionistes de Tarragona, vinculada amb la UGT, explica que la situació de la província es deu a la potència dels sectors del turisme i l'hoteleria i detalla que no hi ha cap «discriminació». «Si hi ha molts cambrers i tenen un sou baix, la mitjana baixarà, però com a efecte d'una realitat econòmica», afirma. També remarca la quantitat de llocs de treball que aporten els àmbits petroquímic, portuari i ferroviari, que fan que la mitjana no baixi més.

Malgrat tot, Tarragona és la dissetena província on la pensió mitjana és més elevada. Tanmateix, Franco considera que les ajudes són baixes a tota Espanya «perquè els sous són baixos».

La pobresa té nom de dona

«El panorama és desolador i més que preocupant. Crec que es veuran situacions com després de la guerra». Amb aquestes paraules descriu la presidenta de l'Associació Catalana en Defensa de les Vídues, Vidus, Orfes i Pensionistes (ACEVOP), María José Loos, la situació que està travessant Tarragona, una anàlisi que assegura que és extrapolable a Catalunya i a la resta d'Espanya.

Les pensions mitjanes han incrementat a la província un 5,6% respecte del novembre passat. No obstant això, Loos argumenta que la inflació que s'ha viscut aquest any està ofegant unes persones que ja havien de viure amb unes «petites» ajudes. «Ens venen que som europeus, però encara queda un llarg camí per recórrer. No estem al nivell d'Europa ni amb salaris ni amb pensions», critica. «Això sí, estem a la Champions League de donar almoina, de fer petites aportacions i apa, tots a aplaudir», afegeix.

Loos assenyala que l'escenari és especialment complicat per a les dones perquè les pensions més baixes, només per darrere de les d'orfandat, són les de viduïtat –747,62 euros de mitjana–. «Al segle XX es deia que la pobresa tenia nom de dona i al segle XXI, això continua totalment igual. L'Estat maltracta les vídues i les pensionistes en general», critica.

És per aquest motiu que la presidenta de l'ACEVOP tem que l'arribada del fred comporti un hivern extremadament dur per als pensionistes, que es veurien incapaços de pagar la calefacció.

Amb tot, intenta trobar un bri d'esperança. Loos explica que quan es va quedar vídua als anys 80, amb un bebè de sis mesos a càrrec seu, va haver d'esperar nou mesos fins que va rebre la primera ajuda econòmica. «Ara, de seguida la cobres», celebra.