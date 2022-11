Els mòduls ajudaran a persones amb mobilitat reduïda i evitaran l'estacionament il·legal de vehicles

L'Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) col·locarà dotze noves plataformes a diferents parades d'autobús de la ciutat amb la finalitat de garantir l'accés a la ciutadania. La seva instal·lació pretén garantir l'accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda, així com impedir l'estacionament il·legal de vehicles.

L'EMT, arran dels resultats obtinguts amb les plataformes ja existents, ha decidit ampliar la seva xifra a diverses zones de Tarragona, encara per definir. Des de l'empresa s'està duent a terme una valoració de totes les parades per saber en quines seria millor col·locar-les.

Que l'autobús no pugui apropar-se correctament a la vorera seria un dels motius principals pels quals una parada podria comptar amb el mòdul de peces prefabricades de formigó, així com tenir una vorera estreta i que el mobiliari urbà dificulti la sortida de la rampa. Alhora, la plataforma té entre els seus objectius reduir l'aparcament incívic a les parades. També es podrien ubicar a aquelles parades on no hi ha espai suficient per a l'autobús.

La longitud total dels elements pot ser de 12 metres (les més habituals) o de 18 metres (pensades per als autobusos de més longitud). La transició entre la vorera i la plataforma serà de fundició d'alumini natural granallat, mentre que la superfície dels mateixos mòduls, de color gris, serà antirelliscant.

L'EMT ha destinat 33.000 euros, IVA inclòs, al subministrament d'aquests elements que tenen la intenció de facilitar l'accés al transport públic urbà a dotze parades de la ciutat.