El Teatret desborda talent musical

Ja s'han fet públics els guanyadors de la V edició de PortAutors/es, un certamen que aposta per la descoberta de les noves veus del territori

Actualitzada 28/11/2022 a les 07:18

Mai com ara els músics de nova fornada havien tingut a les seves mans tantes eines per fer-se veure i sentir. Les plataformes digitals i les xarxes socials són un aparador sense límits, però sovint aquestes veus queden ofegades pel volum ingent de propostes.Des de fa ja cinc edicions, la mostra musical PortAutors/es del Teatret del Serrallo del Port de Tarragona, sota la marca cultural de Moll de Costa, ofereix al nou talent no només un escenari on tocar, sinó també la possibilitat que el seu treball faci camí en festivals del territori, consolidant les seves primeres passes de cara a la professionalització. Tot plegat, amb la mirada posada en el territori, ja que el certamen s'adreça a cantautors i cantautores catalans, això sí, sense límit geogràfic i en qualsevol idioma. A la vegada, la mostra també ofereix al públic noves propostes i l'opció de descobrir nous i noves artistes.Aquest any 2022 la convocatòria de PortAutors/es ha rebut gairebé 40 propostes, que han estat rebudes i avaluades per un jurat integrat per professionals de la comunicació en l'àmbit musical, grups empresarials del management, gestors culturals i grups de programadors.La final es va celebrar aquest passat dissabte al Teatret del Serrallo entre sis finalistes, amb una platea plena de gom a gom i uns músics que van omplir de talent la sala més popular del Serrallo tarragoní.Els premis de l'edició d'enguany han estat per a Erin Hyvin, que ha guanyat el Premi del públic (Material d'enregistrament patrocinat per Audio- Technica Iberia); She's Sweet, que s'ha emportat el Premi a l'artista local (Premi de formació en producció musical patrocinat per Yamaha Music School Tarragona); i Gabriel Kazz, que ha estat doblement premiat. D'una banda, ha rebut el Premi del jurat (Participació en els festivals JaVeus2023, Accents2023, Santa Tecla 2023, Altacústic2023, PortAutors 2023 i l'Espai Kesse 2023), i de l'altra, el Premi Port Tarragona (Enregistrament un videoclip d'una cançó als espais portuaris del Port Tarragona). Queda pendent de desvetllar la persona guanyadora del Premi FiM Vila-seca, Fira de música i emergent i familiar de Vila-seca, que consisteix en una invitació per tocar a la FiM, i que es desvetllarà el mes de febrer del 2023.En aquestes cinc edicions del certamen PortAutors/es, el Port de Tarragona ha premiat una gran quantitat de noves veus que a poc a poc s'han acabat obrint pas en el mercat. És el cas del barceloní Roger Padrós, guanyador del Premi del Jurat del 2021, que també es va emportar el Premi del Públic i El Premi Port Tarragona. Aquest mateix mes d'octubre Padrós acaba de presentar el seu primer treball La vida és millor, un disc que el músic barceloní també ha publicat adaptat i interpretat en llengua de signes.