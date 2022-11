El Port de Tarragona programa un centenar d'activitats per les festes nadalenques

Hi haurà tallers infantils, espectacles itinerants, tastets gastronòmics, exposicions, activitats esportives, concerts, entre d'altres

Actualitzada 28/11/2022 a les 14:43

El Port de Tarragona ha programat per aquest Nadal un centenar d'activitats culturals, artístiques i esportives destinats al públic familiar. Seran gratuïtes i es desenvoluparan de l'1 de desembre i fins al 6 de gener en diferents espais del Moll de Costa, com l'Arxiu del Port, el Museu, el Teatret del Serrallo, l'Escala Reial, els Tinglados, la pèrgola del Serrallo i el mateix passeig.

Aquest dia 2 de desembre, tindrà lloc l'encesa de llums del Serrallo amb un espectacle de la companyia Genovesa Narratives Teatrals, la participació dels gegants del Serrallo, la coral del Serrallo i clourà amb un castell de focs. Durant l'encesa, s'oferirà xocolata calenta als assistents.



Espectacles itinerants

El major nombre d'activitats es concentren entre el 27 i el 30 de desembre, coincidint amb les visites al Magatzem Reial, que l'any passat va rebre gairebé 8.000 persones. Aquests primers actes es duran a terme majoritàriament al Tinglado 1 i a la placeta del davant. La setmana de l'arribada dels Reis Mags d'Orient (2, 3, 4 i 5 de desembre) les activitats es concentraran en els espais tancats del Moll de Costa: Teatret del Serrallo, Arxiu del Port i Museu del Port.Com cada any, el Teatret del Serrallo serà l'escenari de l'arribada dels Reis d'Orient, on la canalla podrà gaudir de la màgia d'aquesta tradició. Abans, però, a partir del dimarts 27 de desembre, el Refugi 1 es convertirà en el Magatzem Reial, organitzat per l'Ajuntament de Tarragona, que podrà ser visitat per grans i petits i viure la il·lusió del Nadal amb els patges de Ses Majestats.Els visitants del «Passeig dels Estels» també podran gaudir d'espectacles itinerants. Des d'espectacles amb titelles gegants fins a passa carrers de Cavallets de Mar o un piromusical.Tothom qui s'apropi fins al Moll de Costa podrà gaudir també del Nadal Gastronòmic, on es podrà fer un vermut o una cervesa, un tast de vins i de productes artesans del territori, gràcies a la col·laboració de bodega Gerard i la DOTgn. Del 27 al 30 de desembre, entre les 12h i les 14h i entre les 18h i les 21h, la placeta del Tinglado 1 acollirà aquesta iniciativa.