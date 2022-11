Veïns de Sant Pere i Sant Pau pinten les escales de la plaça Europa per fer el barri «més alegre»

Ahir, els assistents també van fer una plantada col·laborativa i van poder gaudir d'una paella

L'Associació de Veïns (AV) de Sant Pere i Sant Pau va organitzar ahir dues activitats comunitàries al barri. Una d'aquestes va ser la pintada de les escales que donen accés a la plaça Europa, amb els colors de l'arc de Sant Martí.Aquesta acció forma part de la iniciativa que ha impulsat l'agrupació veïnal de pintar algunes zones del barri per fer-les «més alegres i vistoses». A la vegada, «és un gest cap a la comunitat LGTBIQ+, per reivindicar que som un barri integrador, en el qual convivim i hi cabem tots», explica el president de l'AV de Sant Pere i Sant Pau, Luis Trinidad.També es va fer una plantada col·laborativa en els jardins entre tots els veïns per «dotar així la gent d'uns valors de col·laboració, participació, cohesió i respecte per l'entorn i la naturalesa, sobretot als més petits de la casa». La jornada, que va comptar amb la presència de grans i petits, va finalitzar amb una gran paella per a 200 persones en la mateixa plaça Europa.