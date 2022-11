Finalitza la V edició de PortAutors/es amb una gran final al Teatret del Serrallo, ple de gom a gom

El Teatret del Serrallo va ser l'escenari de la final de la cinquena edició de la mostra musical PortAutors/es organitzada per Port Tarragona sota la seva marca cultural de Moll de Costa. Ahir a la nit, la mostra va repartir 4 dels 5 premis entre les persones finalistes. Les persones guanyadores han estat:

ERIN HYVIN - Premi del públic: Premi en material d'enregistrament patrocinat per Audio-Technica Iberia

SHE'S Sweet - Premi a l'artista local: Premi de formació en producció musical patrocinat per Yamaha Music School Tarragona

Gabriel Kazz - Premi del Jurat: Participació en els festivals JaVeus2023, Accents2023, Santa Tecla 2023, Altacústic2023, PortAutors 2023 i l'Espai Kesse 2023.

Gabriel Kazz - Premi Port Tarragona: Premi enregistrament un videoclip d'una cançó

El Premi FiM Vila-seca, Fira de música i emergent i familiar de Vila-seca: Premi de la Fira per participar en la fira musical, es desvetllarà al febrer.

La final va començar a les 18 hores al Teatret del Serrallo, un espai cultural situat a la vila marinera de Tarragona, que es va omplir, de gom a gom, amb públic jove per gaudir de les peces musicals de les persones finalistes de la cinquena edició. El públic assistent es va entregar a les propostes escèniques i va gaudir de les variades propostes musicals que van tenir lloc a un escenari carregat de talent artístic.



Aquest 2022 PortAutors/es ha rebut gairebé 40 propostes la qual cosa és un fet que demostra que creix any rere any en participació i projecció a com a trobada per al descobriment del nou talent musical del territori des que va néixer l'any 2018.