Desmantellen un grup criminal que va cometre 12 robatoris amb força a domicilis de Tarragona

Els Mossos d'Esquadra van detenir cinc persones, que s'haurien fet amb un botí de més de 60.000 euros en efectiu i objectes per valor de més de 50.000 euros

Actualitzada 27/11/2022 a les 10:48

Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminial (DIC) de la Regió Policial del Camp de Tarragona van detenir el 23 de novembre cinc homes, d'entre 20 i 45 anys, com a presumptes autors d'almenys dotze robatoris amb força a cases habitades de la província de Tarragona i d'un delicte de pertinença a grup criminal.



Presó per a quatre dels detinguts

Entre els dies 10 de juny i 7 de novembre d'enguany els investigadors van tenir coneixement de 12 robatoris amb força a cases ubicades, principalment a urbanitzacions de Reus i Mont-roig del Camp, on els detinguts no dubtaven en realitzar diversos robatoris en un mateix desplaçament.En una primera estimació provisional, els investigadors calculen que el grup s'hauria fet amb un botí de més de 60.000 euros en efectiu i objectes per valor de més de 50.000 euros, tot i que aquestes xifres podrien ascendir a mesura que les víctimes aportin valoracions econòmiques més acurades.El grup desmantellat presentava un modus operandi que denotava una gran especialització en la manera de cometre els robatoris. Del resultat de les investigacions, se'n va poder determinar que els detinguts van centrar la seva activitat delictiva principalment durant la època estival, on la probabilitat de trobar habitatges buits era major, dels quals n'elaboraven un estudi previ.L'objectiu que seleccionaven eren cases ubicades a diferents urbanitzacions de la demarcació de Tarragona. Els autors s'hi desplaçaven en grup i mentre alguns dels integrants accedien a l'interior, usualment escalant fins a les plantes superiors dels domicilis per tal de forçar algun dels accessos, altres es quedaven a l'exterior controlant l'entorn i donant seguretat als que es trobaven dins.Un cop identificats els presumptes autors, els investigadors van posar en marxa un dispositiu de localització el 23 de novembre amb quatre entrades i escorcolls a un domicili i un magatzem de Tarragona i a dos domicilis al barri de Torreforta i la Pineda.En l'operatiu, els mossos d'esquadra van detenir un total de cinc homes i es van trobar nombroses proves de càrrec com joies o més d'una quinzena de rellotges presumptament d'origen il·lícit. A més, també van localitzar aparells inhibidors i detectors de freqüències, una pistola detonadora i diners en efectiu.Els arrestats van passar a disposició judicial el divendres 25 de novembre i el jutge va decretar l'ingrés a presó per quatre dels detinguts i la posada en llibertat amb càrrecs per al cinquè.