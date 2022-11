L'ICAT i el Port de Tarragona organitzen conjuntament les IX Jornades de Dret Portuari

Com cada any, el Port de Tarragona i l'Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Tarragona (ICAT) van presentar, a la Sala d'Actes d'ICAT, les IX Jornades de Dret Portuari de Tarragona. La trobada es va celebrar ahir, 25 de novembre, en una sessió que va començar a les 9 del matí amb unes paraules de benvinguda del nou president del Port de Tarragona, Saül Garreta i de la degana del Col·legi d'Advocacia de Tarragona, Estela Martín.



Tots dos van reconèixer i es van mostrar molt satisfets per la celebració de la novena edició d'aquestes jornades que donen la possibilitat d'actualitzar permanentment els continguts d'una matèria tan específica per als col·lectius de professionals relacionats amb el Dret Portuari a Tarragona. El president del Port, Saül Garreta, va agrair i va destacar la gran tasca acomplerta conjuntament entre l'ICAT i els Serveis Jurídics del Port Tarragona per consolidar aquestes jornades de primer nivell a la ciutat.El president de l'APT va posar èmfasi en la complexitat jurídica i administrativa d'una Autoritat Portuària «que és enorme i que té múltiples vectors en joc». Vectors –va explicar- que van més enllà de l' àmbit pròpiament portuari amb implicacions molt rellevants tant en l' àmbit urbanístic, com en el comercial i el de les relacions laborals, entre d'altres. Garreta va finalitzar la seva intervenció agraint a totes les persones assistents a l'acte el seu compromís per reforçar i potenciar els coneixements dels experts en Dret Portuari.Per la seva part, la degana del Col·legi, Estela Martín, va declarar que «són unes jornades més que consolidades en el sector ja que s'han assolit les 9 edicions» i «representen un win-win per a les dues institucions implicades en la seva organització, ja que el món portuari necessita professionals formats i especialitzats i, per a l'advocacia, el dret marítim és una oportunitat per als seus membres».A continuació i, després de la inauguració, va arribar el torn de les ponències. La primera sota el títol 'El nou Pla Director Urbanístic portuari' a càrrec de la directora de l'Àrea Jurídica de Ports de la Generalitat, Daniela Millet, i de la directora Adjunta de Ports de la Generalitat, Esther Roca. La segona ponència va començar a les 10:30 hores i la va pronunciar Juan Casadevall, doctor en dret, advocat de l'Estat excedent i soci de Crowe Legal i Tributari, una exposició sota el títol 'Algunes especialitats dels imposts de societats i sobre el valor afegit en l'àmbit dels ports'.Després d'una breu pausa va començar la tercera exposició a càrrec de l'advocat de l'Estat i cap de l'Assessoria Jurídica de Ports de l'Estat, José Antonio Morillo-Velarde del Peso, ponència vers 'La utilització del domini públic portuari per altres administracions públiques'. Per finalitzar el torn de les ponències, 'L'aplicació de la Llei 19/2003, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en l'àmbit de ports' va estar a càrrec de Fernando Rius, advocat de l'Estat, cap de la província de Tarragona i vocal del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Tarragona.A més de les quatre ponències principals d'aquesta edició, les Jornades de Dret Portuari van comptar amb quatre espais 'col·loqui' on els i les professionals de l'àmbit van poder compartir i expressar els seus coneixements, experiències i reptes relacionats amb el dret marítim. Les IX Jornades de Dret Portuari de Tarragona van ser clausurades, al voltant de les 14:00 hores, per Estela Martín qui va agrair la professionalitat i tota la informació que s'ha pogut analitzar i recollir en unes jornades que, ja esperen la propera edició i que compliran deu anys des de la seva primera convocatòria.