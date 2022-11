Un vaixell connectarà Palma amb Tarragona pel pont del desembre

És un trajecte únic impulsat per Trasmed, LogiTravel i Port Aventura per apropar els atractius del territori especialment al públic familiar

Actualitzada 25/11/2022 a les 11:45

Un vaixell de Trasmed connectarà Palma de Mallorca amb el Port de Tarragona el pròxim 3 de desembre. Aquest trajecte ha sorgit fruit de la col·laboració entre la naviliera, l'agència online de viatges LogiTravel i Port Aventura i té com a objectiu apropar al públic balear, especialment al familiar, els atractius del territori coincidint amb el pont del desembre. Així doncs, s'ofereix la possibilitat de visitar Port Aventura i altres ofertes de cultura i oci.Tot i que de moment només està prevista una única sortida per al 3 de desembre, els organitzadors d'aquest paquet turístic no descarten la possibilitat de repetir el trajecte en funció de l'acceptació i èxit per part del públic. El vaixell salparà a les 9 del matí des de Palma de Mallorca i atracarà en aigües del port tarragoní al voltant de les 3 de la tarda. Durant la travessia, de sis hores, el vaixell estarà tematitzat i, els i les turistes estaran acompanyats pels personatges més populars de Port Aventura a més de gaudir d'un ambient nadalenc a bord i degustar una important oferta gastronòmica. El trajecte marítim té un cost de 150 euros i ofereix la possibilitat de viatjar a dos adults, dos infants i un vehicle. La tornada es farà des del Port de Barcelona.Aquesta proposta promou la desestacionalització del turisme de la Costa Daurada i exemplifica no només les sinergies entre tres grans companyies dels sectors turístic i de transport, sinó també els vincles entre el Port de Tarragona i un dels agents destacats del territori com és Port Aventura.