El sindicats homenatgen les víctimes de violència masclista amb una 'performance' al Balcó del Mediterrani

Actualitzada 25/11/2022 a les 14:45

Un minut de silenci

Implementar els protocols contra l'assetjament laboral a totes les empreses del país. És la reivindicació que han compartit els sindicats UGT i CCOO de Tarragona en l'acció d'aquest divendres, coincidint amb la jornada del 25-N contra la violència masclista.En un manifest, els sindicats han reclamat que s'apliquin els protocols existents per fer front a aquesta xacra. Segons la secretària d'Igualtat d'UGT a Tarragona, Mar Vázquez, una de cada dues dones ha patit assetjament al seu lloc de treball i per aquest motiu, remarca la importància de tenir eines per denunciar aquestes situacions. La concentració, amb una cinquantena de manifestants, ha posat el punt final amb una performance per homenatjar les víctimes de violència masclista.En el manifest conjunt, els sindicats han insistit que l'àmbit laboral no està exempt de la violència masclista i per això, han reclamat la revisió de les polítiques actives d'ocupació per a les dones. Des de CCOO, la responsable de la secretaria de dones Tomasa Guerrero ha denunciat que moltes companyies treballen amb protocols caducs per fer front a l'assetjament laboral i n'ha demanat l'actualització immediata.D'altra banda, la secretària d'Igualtat d'UGT a Tarragona, Mar Vázquez, ha valorat positivament la recent aprovació de la llei del «només sí és sí», ja que la considera un «reforç» dels drets de les treballadores. «Hi ha molta formalitat en les normes, però cal que es facin efectives. Aquesta llei fa que tinguem més eines perquè puguem defensar els nostres drets», ha remarcat. A la vegada, també ha demanat la ratificació dels convenis laborals sobre els treballadors domèstics i l'assetjament dins el món del treball, els quals considera instruments necessaris per eliminar aquestes violències.Des dels sindicats s'han compromès a treballar per negociar plans d'igualtat i mesures d'acció positiva que contribueixin a erradicar les discriminacions, estereotips i la violència a totes les empreses del país, així com assessorar les víctimes i dones supervivents.Fins aquest novembre, a Catalunya s'han comès una desena de feminicidis. Una cinquantena de persones han fet un minut de silenci aquest divendres al migdia al Balcó del Mediterrani de Tarragona. En aquest punt també s'ha realitzat una ofrena floral per recordar les víctimes i s'ha llegit un poema per homenatjar-les. L'acte ha posat el seu punt final amb una performance visual per denunciar aquesta xacra social, coincidint amb la celebració del dia internacional per l'erradicació de la violència masclista.