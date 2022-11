Les instal·lacions esportives municipals de Tarragona, distingides amb el Segell de Qualitat

«Darrere de l'obtenció del Segell de Qualitat per tots els equipaments esportius municipals hi ha la immensa tasca, dedicació i professionalitat de tot el personal de Tarragona Esports», ha subratllat López, que ha apuntat que la distinció «és un reconeixement a la qualitat de les instal·lacions i dels serveis que ofereix Tarragona Esports, el qual reforçarà la confiança de la ciutadania envers els serveis públics i propiciarà que cada cop més persones en facin ús».



«Des de Tarragona Esports continuem treballant per apropar l'activitat física a la ciutadania, oferint un servei públic de qualitat i duent a terme tasques de millora contínua», ha apuntat la consellera d'Esports.