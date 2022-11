Tarragona forma professionals i docents per prevenir actituds masclistes

El Servei d'Atenció a Homes creix amb tallers a instituts i sessions grupals i individuals

Tarragona dona continuïtat al Servei d'Atenció a Homes (SAH), que, després d'un any de recorregut, ha definit noves accions amb la finalitat de prevenir les actituds masclistes. «El canvi respecte a l'any passat és que ampliem l'espai de formació a professors i professionals», exposa la cap de la Unitat Tècnica de Polítiques d'Igualtat, Montse García, en referència a les sessions organitzades amb equips del servei sanitari, de la Guàrdia Urbana o de Serveis Socials, entre altres, als quals se'ls ofereix eines perquè puguin derivar al SAH casos d'homes i joves amb la intenció de resoldre els seus comportaments masclistes, sigui en sessions individuals o grupals.

«Després de l'avaluació de tot l'any passat, vam veure que havíem d'invertir més en les formacions a professionals perquè entenguessin com funcionava el programa i poguessin fer derivacions», exposa García. A partir d'aquí, les persones que ho requereixin poden accedir a les sessions individuals o en grup del SAH.



Aquestes últimes conformen un programa de dotze sessions consecutives amb el mateix grup. «Motivem el reconeixement de les actituds de violència masclista amb interpel·lacions dels mateixos usuaris», explica el tècnic del SAH, Lluc Pagès, qui també ha treballat en el mateix servei a Barcelona.

«Costa molt que una persona reconegui que té un conflicte de relació i que és violent. Costa d'admetre. Ha d'haver-hi una forta campanya de sensibilització i la gent ha de saber que hi ha un recurs per revertir la situació», relata Pagès, qui insisteix que quan es parla de violència masclista no necessàriament ha de ser física, sinó que també es refereix a crits, intimidacions o coaccions econòmiques, entre altres.

Paral·lelament, Pagès ofereix tallers d'una hora sobre el consentiment sexual i la responsabilitat afectiva a estudiants d'Educació Secundària dels instituts públics de Tarragona que ho desitgin. «També em permet tenir visibilitat per si, en algun moment, viuen alguna situació conflictiva que no saben resoldre i necessiten acudir a mi», expressa el tècnic del SAH. Alhora, també aporta informació necessària als equips docents perquè puguin tenir les eines necessàries en qüestions d'educació afectiva i sexual.

«És molt important perquè totes aquestes mesures serveixen per conscienciar i prevenir la violència contra la dona. Generem espais de confidencialitat perquè els homes puguin demanar ajuda i revertir un comportament del qual de vegades costa adonar-se per un mateix», apunta la consellera de Feminismes i LGTBIQ+, Cinta Pastó.