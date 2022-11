La Viquipèdia en català, entre les 10 millors del món per la seva qualitat

La URV coorganitza la novena edició de la Viquimarató, protagonitzada pel cine i les sèries

«La Viquipèdia ocupa la novena posició del món pel que fa a qualitat dels principals articles», expressa Lluís Madurell, d'Amical Wikimedia, organització que s'encarrega de promoure el portal web en català. Per aquest motiu organitza des de fa nou anys, conjuntament amb el Departament de Cultura i altres entitats, la Viquimarató, que en aquesta nova edició ha estat dedicada al cinema i les sèries.Entre les institucions organitzadores d'enguany, hi ha també la Universitat Rovira i Virgili, que va acollir al Campus Catalunya la sessió presencial del primer dia, celebrada divendres passat. La resta de dies la participació ha estat en línia.

La Viquimarató és un esdeveniment que impulsa durant uns dies la creació, l'edició i la correcció de les entrades de la Viquipèdia, que compta avui dia amb més de 700.000. «També volem augmentar el nombre de visites. Molta gent, per desconeixement, cerca informació en altres llengües quan podria buscar-la en català», expressa Madurell. Una altra de les finalitats de la iniciativa és que la gent pugui aprendre a editar la pàgina.

A l'activitat celebrada al Campus Catalunya van acudir una cinquantena de persones, entre estudiants, professors, tècnics i traductors del Servei Lingüístic de la universitat i estudiants de l'Institut Antoni de Martí i Franquès, una altra de les entitats col·laboradores d'enguany, juntament amb l'Escola Oficial d'Idiomes. A través de la participació, els usuaris podien inscriure's a un concurs per guanyar petits obsequis, tal com apunta Madurell.

«Des de la URV estem compromesos amb el foment de la llengua catalana dins de la universitat i, alhora, dur a terme accions per la llengua per promoure el seu ús a tot el territori», comenta el sotsdirector del Servei Lingüístic, Jordi de Bofarull.



El mateix Bofarull també posa en valor la Viquipèdia: «És de les millors del món tant per la qualitat de les entrades com per la quantitat. És una eina molt potent». En aquest sentit, destaca la feina dels voluntaris que afegeixen i editen articles. La Viquimarató, precisament, és un dels instruments per reivindicar-la.

«Durant la jornada vaig corregir qüestions ortogràfiques i gramaticals i vaig ampliar articles», resumeix un estudiant del Màster en Recerca Avançada en Estudis Humanístics, Bernat Vellvé, qui ja va participar el 2019 i enguany ha decidit tornar. «Crec que la Viquimarató és una molt bona iniciativa», afegeix.