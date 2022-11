La Llar de Jubilats de Bonavista acull un pessebre «amb tocs tarragonins»

Francisco Soria, que l'ha fet a mà, hi ha col·locat la plaça de la Font del barri i un bus de la línia 54

El naixement de Jesús té la seva representació particular a la Llar de Jubilats de Bonavista, on hi ha exposat un pessebre fet a mà pel president de l'entitat, Francisco Soria. «No és com els tradicionals, aquest és especial perquè té tocs tarragonins», explica. «Des que va entrar la nova junta en 2012, vam decidir que cada any es faria un de nou, fent sempre referència a la ciutat i els seus barris», afegeix.Enguany, enmig de Betlem, està reconstruïda la plaça de la Font de Bonavista, un lloc emblemàtic del barri. A més, també s'hi ha colat un autobús de la línia 54, que ha modificat el seu recorregut per poder presenciar el naixement de Jesús. El pessebre, que té tres metres d'amplada i de llargada i està fabricat amb materials reciclats, manté les figures tradicionals, com els Reis d'Orient muntats en els seus camells. «Hem invitat uns 500 estudiants del barri que podran venir a visitar-lo, com fan cada any, sobretot els de l'Escola Joan XXIII», indica Soria. També estarà oberta al públic fins al Dia de Reis des de 09.30 a 12.30 hores i de 15.30 a 19.30 hores a la Llar de Jubilats de Bonavista.